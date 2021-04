Recovery Sud, 500 sindaci a Napoli domenica 25 aprile: «È la nostra ultima occasione»

Domenica 25 aprile una delegazione dei 500 sindaci che hanno sottoscritto l'appello Recovery Sud sarà in piazza a Napoli per chiedere trasparenza sulla ripartizione delle risorse del Next Generation UE. «Da Bruxelles - afferma il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - era venuta una chiara indicazione sui criteri di distribuzione delle risorse basati su Pil, popolazione e disoccupazione. Oggi il governo Draghi, sotto la spinta di una componente fortemente settentrionale, rivede i criteri assegnando al Mezzogiorno solo il 40% dei 200 miliardi del Recovery».

«Queste risorse - prosegue il primo cittadino napoletano - sono l'ultima occasione per il Mezzogiorno di vedere rimossi dei blocchi che il paese si porta dietro da più di un secolo e mezzo. I sindaci hanno il dovere di difendere i diritti dei propri concittadini. Un Mezzogiorno che cresce rappresenta un'opportunità per il paese e per l'intero bacino del Mediterraneo».

«Napoli è la capitale del Sud e Medaglia d'Oro alla Resistenza, negli anni si è dimostrato che da questa città può partire un movimento che coinvolga tutto il paese per rimuovere le ingiustizie e le disuguaglianze. Se dovesse passare la linea del Governo il sud si vedrebbe privato ingiustamente di circa 60 miliardi di euro, per questo i sindaci annunciano che non si fermeranno alla manifestazione di Napoli» conclude de Magistris che domenica sarà in piazza con la delegazione dei sindaci.