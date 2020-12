Recovery, la sfida del Sud: «No allo scippo del Nord»

La convocazione nel giorno scaramantico per antonomasia ma la posta in gioco è così alta che l'iniziativa del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non poteva evidentemente attendere un giorno in più. Alle 17 di oggi, da remoto, si riuniranno tutti i presidenti delle otto Regioni del Mezzogiorno per dare un seguito concreto e soprattutto unitario alle perplessità sollevate da più parti in questi giorni sulla ripartizione territoriale dei fondi del Recovery Plan italiano. Il rischio, cioè, che al Sud venga destinato solo il 34% delle risorse mentre in base ai parametri decisi da Bruxelles dovrebbe essere l'area più sostenuta dalle risorse straordinarie perché indietro su asset fondamentali come l'occupazione e il reddito pro capite. Il fronte delle Regioni si preannuncia piuttosto compatto visto che dopo lallarme lanciato da De Luca (ma anche dal presidente Svimez Adriano Giannola, da molte associazioni meridionaliste e da una buona fetta dell'opinione pubblica territoriale) sono arrivate le prese di posizioni, perfettamente in sintonia, dei governatori Emiliano della Puglia e Bardi della Basilicata. L'adesione all'invito di De Luca (apprezzato anche dalla segretaria della Cisl campana, Doriana Buonavita: «Serve una forte sinergia per ridisegnare politiche nuove per il Mezzogiorno») dovrebbe essere insomma corale, a prescindere dal fatto che la maggior parte dei presidenti guida coalizioni di centrodestra, all'opposizione del governo in Parlamento. Lo stesso governatore campano, del resto, non usa come suo solito mezzi termini per denunciare ancora a vota quello che definisce il tentativo «di un vero e proprio furto ai danni del Sud e delle sue Regioni». «Se l'Italia è il Paese cui è destinata la maggiore quota di risorse scrive nella lettera ai colleghi presidenti - è proprio perché comprende una consistente area con tali requisiti di debolezza: il Mezzogiorno. Di tutto ciò non vi è traccia del dibattito politico di queste settimane, tutto incentrato su inaccettabili ed estemporanee ipotesi di governance tecnocratica e centralistica. Anzi, vi è di peggio. I criteri europei di riparto delle risorse sono totalmente occultati in tutti i documenti ufficiali. Da ultimo ricorda De Luca riferendosi alla bozza arrivata nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri - è circolato un Piano del governo che capovolge i criteri europei e ripropone la banale distribuzione delle risorse fra centro-nord e sud secondo un criterio esclusivamente demografico. Cioè il contrario dei principi di coesione sociale e territoriale sanciti nel Trattato di funzionamento dell'Unione e nella nostra Costituzione». Nel concreto, «solo per la parte a fondo perduto del Pnrr il furto ai danni del Sud assomma a ben 20,92 miliardi di euro. Peraltro, anche la ripartizione delle risorse nelle 6 missioni proposte dal governo è davvero sconcertante. Basti pensare alla mortificazione di settori importanti, in particolare per il Sud, come la Sanità, il Turismo ed i servizi idrici. Si rende, pertanto, urgente e necessaria un'iniziativa forte delle Regioni meridionali, che devono ritrovare una comunità di visione e di azione, al di là delle rispettive collocazioni di schieramento».

Che quella bozza abbia creato più di un dubbio lo conferma indirettamente l'annuncio del governatore della Lombardia, Fontana, che già a fine novembre aveva accreditato alla sua Regione ben 35 miliardi di risorse dal Recovery Plan italiano, senza peraltro spiegare se si riferivano alla sola parte a fondo perduto (il totale per l'Italia è di circa 66 miliardi) o anche a quella relativa ai prestiti. Certi calcoli, evidentemente, sono stati fatti anche se dal governo arrivano valutazioni profondamente diverse. Il Pnrr, fa sapere ad esempio il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, che ha coordinato il lavoro istruttorio del Piano, non è ispirato a ripartizioni territoriali di risorse ma a soddisfare specifici fabbisogni. «Le risorse per il riscatto del Mezzogiorno ci sono», dice rispondendo al direttore del Mattino Federico Monga durante la presentazione del libro di Giorgio Gori. «L'accordo del 21 luglio a Bruxelles spiega - ci chiede di investire i fondi del Next Generation Eu in transizione ecologica e digitale, coesione sociale e territoriale, secondo le Linee guida europee. Quindi, per una volta, ribaltiamo la logica: vediamo il problema e cerchiamo di risolverlo, partendo dai progetti concreti. Per esempio, pensiamo allo spreco d'acqua: in alcune zone del Sud si arriva fino al 60%. È logico che l'intervento sarà proporzionato al problema. Se partiamo dagli obiettivi del Pnrr, dalle sue visioni strategiche, vediamo che non solo le risorse saranno distribuite in maniera equa, ma che in alcuni punti dove la rete non funziona saranno necessariamente rafforzate. Questi fondi devono unire il Paese e superare i divari».

Nelle bozze del Recovery che sono circolate al momento non c'è alcuna ripartizione delle risorse, ma solo una stima dell'impatto sul Pil e l'occupazione al Sud, proprio per valutare l'obiettivo della coesione territoriale. In sostanza, si spiega, considerando almeno il 34% del Recovery, più tutte le risorse aggiuntive che ci sono a disposizione, l'impatto economico è molto incoraggiante e il Sud crescerebbe nel 2021-2023 del 4%-5% l'anno. Il ministro comunque, si fa sapere, ha posto al governo l'esigenza che in tutte le missioni di investimento sia esplicitato l'impegno per il riequilibrio territoriale e il Mezzogiorno. A quanto pare, nelle ultime bozze del documento, la coesione territoriale infatti non è più un capitolo del Recovery ma una missione trasversale, che assume le linee e gli impegni del Piano Sud 2030, particolarmente apprezzato dall'Ue. La ripartizione delle risorse, si spiega, dev'essere fatta sull'analisi dei fabbisogni in modo da arrivare a percentuali che, nel caso degli investimenti diretti, possono essere anche superiori al 50%. Che significa? Che sugli asili nido, per esempio, per raggiungere il target previsto occorrerà almeno il 70% degli investimenti al Mezzogiorno; e sulle infrastrutture l'intervento dovrà essere necessariamente sopra il 50%. Ben venga dunque la mobilitazione delle Regioni meridionali, dicono al ministero, ma l'attenzione va posta sulla progettualità e sui risultati da raggiungere, non sull'assegnazione ex ante di risorse, perché così funziona il meccanismo di spesa del Recovery.

