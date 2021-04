Recovery Sud, i sindaci del Mezzogiorno in piazza a Napoli: «Basta promesse, vogliamo i fatti»

«Vogliamo vedere i fatti. Voglio capire quali progetti sono stati approvati, quante risorse danno. Non è il momento solo delle promesse». Arringa la piazza il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, oggi al Plebiscito con gli altri sindaci del Mezzogiorno. Nel mirino c'è il ministro Mara Carfagna che alla vigilia dell'appuntamento della rete Recovery Sud ha ricordato come il piano varato ieri sera dal governo consegni alle amministrazioni meridionali 82 miliardi da spendere in cinque anni.

APPROFONDIMENTI LA LIBERAZIONE 25 aprile, «Questa festa rappresenta la vittoria dell'umanità sulle... LA LIBERAZIONE 25 aprile, Draghi: non fummo tutti brava gente, non scegliere...

«Sull'Albergo dei Poveri, per esempio - ha proseguito il primo cittadino di Napoli - ho apprezzato il lavoro fatto dal governo, attendiamo le certezze. È iniziata una stagione importante di unità dei sindaci. I sindaci sono stati soldati della pandemia, lasciati senza armi, munizioni, ossigeno e senza nulla. E anche di questi tempi, con la campagna vaccinale continuiamo a notare le discriminazioni territoriali».