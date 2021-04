Recovery, De Luca contro il governo: «40% al Sud non è vero, basta cialtronerie»

«La Campania è una Regione attestata sulla linea del rigore, non della lamentela. Noi siamo perché si guardi al Sud con il massimo del rigore e della serietà. Siamo i primi a combattere l'inefficienza, la clientela e la cialtroneria che pure esiste in tante realtà del Sud, ma non accettiamo un'analisi del Sud ridotta solo a queste valutazioni, che sono sbagliate». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, in merito alle polemiche sul riparto del Pnrr.

«Il Sud di oggi - ha aggiunto De Luca - è fatto di amministrazioni pubbliche che accumulano miliardi di euro di debiti, e il governo nazionale non dice una parola per motivi di opportunismo, ma è fatto anche di classi dirigenti dinamiche pronte ad affrontare la sfida dell'efficienza. Il governo della Campania è in prima linea sulla frontiera dell'efficienza e del rigore. La Campania ha raggiunto tutti gli obiettivi di spesa dei fondi europei, strutturali, sociali, fondo agricolo e della pesca, in alcuni casi abbiamo superato gli obiettivi. Lo dico perché ogni tanto emergono tabelle o arretrate di anni o false».