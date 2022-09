Reddito, la grande tregua a Napoli: nessuno chiede di abolirlo

E alla fine tutti i partiti, chi più o chi meno, vogliono salvare il reddito di cittadinanza: altro che abolizione. Certo, l'intensità con la quale si difende il sussidio in campagna elettorale è inversamente proporzionale alla latitudine dove si tengono i comizi: al Nord i leader politici si sentono liberi di sparare a zero contro il reddito di cittadinanza, al Sud (e specialmente in Campania) è quasi una corsa a spiegare che in realtà il reddito andrebbe al massimo riformulato, ma non abolito.

L'ultimo in ordine di tempo è stato il leader di Fi, Silvio Berlusconi. «Non ho mai parlato di abolizione del reddito di cittadinanza - ha spiegato l'ex premier ieri in un'intervista al Mattino - il reddito va riformulato, per assistere seriamente chi ha bisogno. Ai giovani invece bisogna dare opportunità di lavoro». Nel programma del centrodestra si propone - è scritto nell'accordo quadro - la «sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro».

Sostituzione che vuol dire un po' tutto e un po' niente. Per Meloni «è una misura culturalmente sbagliata che discrimina i più deboli», più volte ha dichiarato che lascerebbe il sostegno solo agli over 60, ai disabili e alle famiglie senza reddito con minori a carico. Più soft Salvini che vorrebbe invece eliminare il sussidio al primo rifiuto di una proposta di lavoro pur essendo stato vicepremier nell'alleanza giallo-verde quando il reddito fu varato. Eppure, i candidati in Campania, se ne guardano bene di andare contro al reddito di cittadinanza prendendo di petto la questione nella regione d'Italia che più usufruisce del sussidio.



È un tema spinoso quello del reddito di cittadinanza, vera e propria bandiera del Movimento 5 Stelle, che probabilmente anche grazie a questa proposta fece praticamente en plein nei collegi uninominali della Campania, sfiorando il 50 per cento dei consensi. Lo scorso luglio Matteo Renzi ha persino depositato in Cassazione una sua proposta referendaria per chiedere ai cittadini di esprimersi sull'abolizione del sussidio. «Il reddito di cittadinanza è una misura che non funziona. Lo dimostrano i numeri, inoppugnabili. Lo dimostra il fallimento dei navigator. Lo dimostrano l'aumento della povertà. Lo dimostrano le cronache giudiziarie dove sono sempre più numerosi i casi di criminali che ricevevano il reddito. Chiedere di cambiare è non solo politicamente legittimo ma per me anche moralmente doveroso». Nel programma di Azione-Italia Viva si apre invece alle agenzie private per trovare lavoro ai percettori del reddito. «Il sussidio - viene spiegato - deve essere rimosso per i percettori che non partecipano ai colloqui». Qui a Napoli, aprendo la sua campagna elettorale, il ministro Carfagna ha spiegato che «ai ragazzi si deve garantire la crescita, come stava facendo il governo Draghi. So che i giovani meridionali non vogliono il reddito di cittadinanza, ma collegamenti, formazione, contesti favorevoli a restare. Iv e Azione propongono zero tasse sotto i 25 anni e un taglio del 50% sotto i 30».



Mutato anche l'atteggiamento del centrosinistra sul sussidio. Ora per i democrat si tratta quasi di una misura intoccabile, anche se propongono anche loro diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Ben più decisa, invece, la posizione di Sinistra Italiana ed Europa Verde che si propone di «difendere e rafforzare il reddito di cittadinanza con l'obiettivo strategico di arrivare a un vero reddito universale di base». La notizia è che pure lo stesso Movimento 5 Stelle, propone di cambiare le regole del reddito chiedendo «misure per rendere più efficiente il sistema delle politiche attive e un monitoraggio delle misure antifrode».