Reddito, in Campania va in tilt il percorso per l'offerta di lavoro

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:34

La fase di avviamento al lavoro resta ferma ai blocchi di partenza, finora. Non ci sono novità sul destino lavorativo dei 172mila percettori campani del reddito di cittadinanza. Almeno per coloro che saranno ritenuti abili per un'occupazione - di sicuro una minoranza - e dovranno prendere in considerazione le offerte di lavoro provenienti dai Centri per l'impiego. Ma l'incertezza riguarda l'intera platea dei beneficiari. Gli elenchi dei percettori non sono noti ai Cpi.Quel che è certo è che dai 46 Centri per l'impiego della regione non sono partite le convocazioni, via sms o e-mail, per l'adesione al Patto per il Lavoro. Gli elenchi dei percettori del sussidio non sono ancora disponibili. Sul territorio regionale la complessa macchina organizzativa fa registrare ritardi rispetto al cronoprogramma indicato dall'Anpal nelle scorse settimane. La fase 2 del reddito di cittadinanza prevedeva che entro lunedì 24 giugno fosse operativa la piattaforma dell'Agenzia delle Politiche attive per il Lavoro. Nel pomeriggio di lunedì la società del ministero del Lavoro ha effettivamente attivato «i servizi per l'interscambio dei dati con le Regioni in relazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti a sottoscrivere il Patto per il lavoro». Ma nelle prime 48 ore la piattaforma è stata disponibile solo «in ambiente staging, al fine di consentire alle Regioni di fare eventuali test e controlli, in modo da non creare inconvenientI».