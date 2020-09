Referendum, la carica dei professori: tanti schierati per il no a Napoli

Napoli in prima linea per il No al taglio dei parlamentari previsto dal quesito referendario del 20 e 21 settembre. Numerosi i docenti universitari partenopei - studiosi di diritto Costituzionale e di altre scienze giuridiche, economiche e sociali - a schierarsi in queste ore aderendo all'appello Noivotiamono2020 oppure a partecipare formalmente al Comitato nazionale per il No.

Nel primo gruppo figurano professori come Michele Scudiero, Laura Cappuccio, Maria Elisabetta De Franciscis, Bruno De Maria, Alberto Lucarelli, Francesco Marone, Salvatore Prisco e Marcello D'Aponte. Quest'ultimo, giuslavorista, spiega: «Voto No al referendum perché il taglio dei parlamentari riduce il ruolo delle assemblee elettive, già mortificate nelle loro funzioni rispetto al ruolo dell'esecutivo, limitando la democrazia rappresentativa e ponendola ai margini del confronto». Secondo il professore di Diritto del Lavoro alla Federico II si tratta di «una scorciatoia pericolosa che soffia sul fuoco dell'antipolitica, ormai stabilmente presente nelle scelte di quelle forze che anziché guidare i percorsi di reale rinnovamento rincorrono le istanze protestatarie. La riduzione del numero dei parlamentari, peraltro, non consente di recuperare alcunché in termini di efficienza e non contribuisce a migliorare il funzionamento delle istituzioni». Molto attivo invece al fianco del costituzionalista Massimo Villone, che sta a capo del Comitato nazionale per il No, è Raffaele Tecce, ex senatore di Rifondazione comunista. «Se si fosse votato a marzo, avremmo rischiato per la demagogia nei confronti della politica. Invece il rinvio dovuto alla pandemia - ammette - ha fatto comprendere che alcune regioni verrebbero tagliate fuori. C'è una violazione sostanziale della Costituzione nel rapporto tra popolazione e delegati. Abbiamo intanto lavorato per consentire agli italiani all'estero di votare nel Paese dove si trovano temporaneamente, ai fuori-sede che studiano o lavorano in altre regioni, ma residenti al Sud, di non muoversi se li nominiamo rappresentanti di lista. È una battaglia popolare, si può vincere».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sottoscrittori di Noivotiamono2020 nella relazione tecnica evidenziano come «il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe a 600, ndr), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma di governo del nostro ordinamento. Tanti motivi inducono a un giudizio negativo». La riforma svilirebbe, secondo i prof campani, il ruolo del Parlamento «senza offrire vantaggi apprezzabili né sul piano dell'efficienza delle istituzioni democratiche né su quello del risparmio della spesa pubblica». I fautori della riforma adducono, a sostegno del SÌ al referendum, la riduzione di spesa che la modifica della composizione delle Camere determinerebbe. «Si tratta, però, di un argomento inaccettabile, non soltanto per l'entità irrisoria dei tagli di cui si parla, ma anche perché gli strumenti democratici basilari (come appunto l'istituzione parlamentare) non possono essere sacrificati o depotenziati in base a mere esigenze di risparmio. La riduzione del numero dei parlamentari non deriverebbe, inoltre, da una riforma ragionata del bicameralismo perfetto», è la replica.