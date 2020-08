Regionali Campania 2020, Berlusconi arringa Forza Italia: «Caldoro è la persona giusta, De Luca showman tv»

«Sono certo che Caldoro sia la persona giusta per far ripartire Napoli e la Campania». Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente nel corso di un convegno di Forza Italia a Napoli. «Caldoro - ha aggiunto Berlusconi - ha le capacità, la preparazione, la serietà, l'esperienza necessaria. È stato un eccellente governatore della vostra Regione, il migliore da quando esiste l'istituzione Regione. Ho voluto personalmente la sua candidatura perché a lui mi legano stima, considerazione e amicizia. Sarà la dimostrazione che la Campania vuole cambiare e non si rassegna a un destino che la vede ultima nelle classifiche in tanti settori e nell'impiego dei fondi eueopei».

LEGGI ANCHE Omicidio Vassallo, il premier Conte: «Grave che manchino le risposte al delitto»

Berlusconi ha confermato l'aspirazione a mantenere la leadership del centrodestra in Campania: «Forza Italia si deve confermare come il primo partito della coalizione. Dobbiamo dare maggiore risalto possibile ai valori cristiani, liberali e garantisti che sono il fondamento di Forza Italia. Nella coalizione di centrodestra solo noi interpretiamo questi valori».



Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passaggio anche sull'attuale governatore: De Luca ha saputo costruire se stesso come personaggio televisivo e in questo è stato abile, gliene dobbiamo dare atto, ma governare è un'altra cosa. La politica non è spettacolo e smette di essere divertente quando nasconde i problemi. È un confronto tra due culture politiche radicalmente alternative: noi siamo i liberali, loro sono gli eredi dei comunisti, che hanno cambiato le parole d'ordine ma non i metodi di governo».