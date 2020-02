De Magistris: «De Luca candidato Pd? Non sarei così certo: lui divide, Costa può unire»

«Non sarei così certo della candidatura finale di De Luca da parte del Partito Democratico. Quella di lunedì mi sembra una forzatura evidentemente richiesta dal governatore alla direzione regionale del partito. La candidatura di Costa? Il ministro è una figura che può unire, De Luca sicuramente divide». Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.



«Credo sia importante indicare un candidato su cui poi aprire un tavolo - ha continuato il Sindaco di Napoli - Costa può unire un campo largo in cui c'è rispetto e considerazione di tutte le realtà protagoniste. Sicuramente De Luca non sarà mai il candidato da noi sostenuto, ma da qui alle Regionali c'è ancora tanta strada da fare».

Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA