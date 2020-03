Regionali Campania, il M5S diserta tavolo del centrosinistra: «Pd rinunci a De Luca»

«Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi mi ha informata di aver ricevuto dal segretario regionale del Pd, Leo Annunziata, l'invito a partecipare al tavolo previsto per la giornata di domani rivolto alle forze di centro-sinistra, per definire una strategia comune in vista delle prossime elezioni regionali. Un invito che Crimi è stato costretto a declinare». Lo spiega la capogruppo regionale del M5S in Campania, Valeria Ciarambino.



«Come è noto il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta importante e di grande apertura verso tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Campania: la disponibilità a rinunciare al proprio candidato presidente proponendo un uomo delle istituzioni, Sergio Costa, che incarna valori di legalità e tutela dell'ambiente, di cui la nostra terra ha un enorme bisogno. Per poter realizzare un cambiamento autentico e coraggioso, auspichiamo un'analoga disponibilità da parte del Partito Democratico a rinunciare alla candidatura di Vincenzo De Luca. Condizione che per il Movimento, come già affermato da Crimi e altri esponenti M5S, è imprescindibile e precede la possibilità di sedere a qualunque tavolo».

