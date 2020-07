Regionali 2020, Flora Beneduce ufficializza la candidatura con Campania Libera

Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania, dopo l’addio a Forza Italia, scioglie le riserve e presenta la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista Campania Libera, a sostegno del presidente Vincenzo De Luca. La presentazione si terrà giovedì 9 luglio 2020, alle ore 17, presso il circolo Rari Nantes di Napoli, in via Scogliera di Santa Lucia-prolungamento di via Partenope.

«Ho sempre lavorato correttamente senza mai venir meno al mio credo politico, al mandato elettorale e nel pieno rispetto dei valori storici di Forza Italia - spiega Beneduce - ho fatto un’opposizione sempre costruttiva e mai disfattista, tanto è che le mie proposte in diverse occasioni hanno trovato spazio nelle decisioni del Presidente. Tanto per snocciolare qualche numero, solo durante la quarantena ho inviato circa 70 pec a De Luca per proporre e sollecitare interventi. Con grande dispiacere e rammarico ho dovuto costatare che Forza Italia si è scollata dai suoi stessi valori storici, che ancora oggi condivido, così ho deciso di allontanarmi da dove non ero più a mio agio. Soprattutto dopo un’alleanza così forte e condizionante con la Lega di Salvini. Gli estremismi e i sovranismi non possono camminare a braccetto con la sottoscritta, soprattutto in un momento storico così delicato. Non giudico chi sopporti una simile alleanza, sono scelte, ma gradirei non essere giudicata per non averla accettata».

