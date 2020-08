Regionali Campania 2020, Cesaro Jr silura Caldoro: «Che delusione, non mi ha difeso dagli attacchi di Salvini»

«Chi come me è garantista prima con gli avversari e poi con se stessi lo è nei fatti e non come altri solo nelle parole. Io credo che Forza Italia debba tornare ad essere un baluardo garantista e liberale per bilanciare alcune derive populiste da social network che raccolgono un consenso contingente ma che nel medio periodo non lasciano nulla di strutturale». Brucia ancora la decisione di doversi fare da parte dopo gli attacchi di Matteo Salvini che lo aveva messo nel mirino in seguito alle inchieste giudiziarie che hanno riguardato il padre. Armando Cesaro, capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia in Campania, non le manda a dire. Ma stavolta mette nel mirino chi non ha difeso la sua candidatura per le prossime elezioni, soprattutto il candidato governatore del centrodestra Stefano Caldoro.



«Io però, a differenza di altri, non sono d'accordo ad usare la vicenda degli appalti Covid per fare campagna elettorale contro De Luca. Trovo invece doveroso lasciar lavorare la magistratura senza tirarla per la giacca e nel più assoluto silenzio. Non si barattano la propria coscienza e i propri valori per provare a racimolare qualche voto in più».

Lei è stato costretto al passo indietro, ma se le chiedessero di candidarsi ora lo farebbe?

«Qualcuno ha voluto attaccare Cesaro per fare qualche like in più. Qualcun altro che doveva non ha difeso Cesaro, ma cambia poco. Ho deciso io di non candidarmi per non dare alibi a nessuno. Potevo e potrei tuttora candidarmi, ma ribadisco che non lo farò perché la mia parola ha un valore assoluto, sempre. Mi limito ad osservare che le liste, non solo in Campania, saranno piene di candidati che, volendo usare lo stesso metro di giudizio, avrebbero dovuto subire ingiusti veti e che invece, per fortuna, possono giustamente partecipare alla competizione perché la legge, e non un capriccio, lo consente. L'ultima parola la diranno comunque gli elettori».

Nei giorni scorsi c'erano rumors che personaggi a lei vicini fossero in procinto di passare con il partito di Renzi, Italia Viva. Per la verità qualcuno a lei vicino in passato come Vincenzo Carbone, Pietro Smarrazzo e Flora Beneduce ora appoggiano De Luca. Sicuro non ci sia il suo zampino?

«Guardi, se ragionassimo così, dovremmo pensare che c'è anche lo zampino di Caldoro nella candidatura del suo ex fedelissimo Mocerino con De Luca! Lasciamo stare la fantapolitica, ognuno è libero di intraprendere il proprio percorso».

Arrabbiato con Caldoro? Come si è comportato nei suoi confronti?

«Preferisco dirle come mi sono comportato io con lui: sono stato al suo fianco in tutti questi cinque anni di opposizione in Consiglio regionale. Sono stato al suo fianco, senza se e senza ma, per sostenere la sua ricandidatura. L'ho difeso da ogni attacco che ha ricevuto in questi mesi dai leader nazionali e locali di Forza Italia e di altri partiti della coalizione».

Caldoro cosa avrebbe dovuto fare?

«Io la lealtà e il garantismo li pratico, non mi limito a predicarli. Chieda lei a Caldoro come si è comportato con me, leggerò con attenzione la risposta».

Sosterrà la sua campagna elettorale partecipando ad eventi del candidato governatore? Non crede possa vincere?

«La coalizione che sostiene De Luca, a quanto si sente, avrà circa 15 liste a sostegno, quella di Caldoro solo cinque ed ha avuto difficoltà anche a comporre la lista del Presidente, che sarà alla fine una sintesi tra più micro realtà politiche. Questo dà la dimensione della partita. Diciamo che non è chiusa, ma che è molto difficile riaprirla. Parteciperò agli eventi in cui mi sentirò a casa mia».

In Fi si sono creati tre gruppi di potere in Campania. Quello di Mimmo De Siano al quale lei fa riferimento, quello di Fulvio Martusciello e quello di Mara Carfagna. Gli ultimi due in realtà ambiscono a scalzare De Siano. Ce la faranno?

«La dialettica interna, anche aspra, è normale in ogni partito. Fisiologica. Io avrei più degli altri mille motivi per disimpegnarmi, ma farò campagna attiva in prima persona. Per questo chiedo a tutti di ricompattarsi per affrontare uniti la sfida elettorale».

Per dare questo apporto ha chiesto garanzie per il suo futuro o almeno per la permanenza di De Siano alla guida del partito?

«De Siano ha la piena fiducia e la stima del presidente Berlusconi che lo ha scelto come coordinatore. Fiducia e stima anche mie, oltre che amicizia, e della stragrande maggioranza del partito campano che ne apprezza equilibrio e dedizione nella gestione del partito in questi anni e particolarmente in questo periodo molto complesso. Mimmo De Siano è e sarà sempre una risorsa imprescindibile per Forza Italia. Il resto sono chiacchiere estive».

Ha sentito su questo Berlusconi di recente?

«Ci sentiamo spesso. È il mio punto di riferimento, non solo politico. È solo per lui che ho deciso di impegnarmi. Sarà a Napoli, città che ama, e come sempre sarà generosamente al fianco dei napoletani e dei campani».

Cosa c'è nel futuro politico di Armando Cesaro?

«Dopo le regionali lancerò, con cento giovani amministratori locali, la ricostruzione di Forza Italia. Basta vecchie logiche, basta rendite di posizione, nulla sarà dato più per scontato. Dalla Campania, e a partire dalla scelta del candidato sindaco di Napoli, ripartirà la crescita del partito. Con Silvio Berlusconi, per forza».

