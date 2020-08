Regionali Campania 2020, l'assessora si candida e il sindaco la caccia: «È finita la fiducia»

L'assessore al bilancio si candida alle regionali con il Pd a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca ed sindaco le revoca l'incarico. È accaduto ad Acerra tra lo sconcerto e la sorpresa generale. «È venuto meno il rapporto di fiducia in merito all'idoneità di perseguire gli obiettivi amministrativi» ha motivato la sua decisione il sindaco Raffaele Lettieri. Ad essere sollevata da responsabilità di giunta è stata Gerardina Martino che da oltre 6 anni e per ben due sindacature ha retto bilancio, programmazione economica e trasparenza del comune di Acerra. Uno dei pilastri inamovibili dell'amministrazione Lettieri fin dal 2014 almeno fino a sabato scorso, quando aveva ufficializzato la sua candidatura nelle liste del Pd, circoscrizione di Caserta al fianco di De Luca.

Nemmeno il tempo di festeggiare e domenica mattina il sindaco Lettieri (la cui figlia Vittoria è anch'essa candidata, ma a Napoli e nella lista De Luca presidente) le ha ritirato le deleghe. «Tutto normale: l'assessore, una volta ufficializzata la candidatura, si era impegnata a dimettersi o avrei provveduto io, c'era un accordo» fa sapere il primo cittadino Lettieri attraverso il suo portavoce. «Sono rimasta sorpresa, ma non voglio fare polemiche, ora il mio impegno è per questa nuova sfida. Comunque, anche se l'incarico di assessore non è incompatibile con quello di candidata, io mi sarei dimessa lunedì per una questione di etica, per cui non conosco i motivi che hanno spinto il sindaco ad anticipare la mia decisione» spiega, cadendo dalle nuvole, l'ex assessore Martino. Dal sindaco, rivela, nessuna telefonata. E nemmeno il rituale messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto. «Probabilmente era troppo impegnato in altre campagne elettorali, avrà avuto le sue motivazioni. Ho ricevuto invece molte le telefonate da Acerra ed io ringrazio la città che mi ha dato la possibilità di dedicarmi al mio lavoro con passione» mastica amaro Gerardina Martino.



Ad Acerra sono ben 6 i candidati che si contenderanno uno scranno a palazzo Santa Lucia. Di questi 5 in liste che appoggiano il presidente uscente De Luca e solo uno,, nella lista del Movimento Cinque stelle. La figlia del sindaco,, nessuna esperienza politica ed amministrativa, ha trovato posto nella lista De Luca presidente. Tutti in città, in un primo momento, si aspettavano che fosse candidata invece insieme a Giuseppe Sommese, il figlio dell'ex assessore Pasquale, per anni amico e referente politico del sindaco Lettieri. Ma così non è stato. Ed allora ecco che nella lista Campania popolare è stata inserita un'altra acerrana,che insieme agli altri candidati locali () schierati con De Luca potrebbe contribuire a sottrarre consensi alla figlia di Lettieri. E nel mondo politico locale corre voce che non tutti coloro dalle parti dell'amministrazione Lettieri fossero pronti ad appoggiare sua figlia.