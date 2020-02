Regionali Campania 2020, Bruno candidato presidente del Movimento Idea Sociale

La direzione nazionale del Movimento Idea Sociale, riunitasi a Roma per decidere le candidature alla presidenza delle varie regioni nelle quali si vota in primavera, ha stabilito all'unanimità che candidato a presidente della Regione Campania sarà il segretario nazionale del Movimento Idea Sociale, Raffaele Bruno, sostenuto da alcune liste civiche locali. Parte, quindi, in Campania - riferisce una nota - la raccolte delle firme e la preparazione delle liste elettorali regionali a Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

