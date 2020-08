«Con Matteo Salvini, nelle nostre province per incontrare amministratori, simpatizzanti e forze produttive. Vogliamo liberare la Campania dalle clientele e dalla vecchia politica, per garantire sviluppo, protezione sociale e sicurezza a tutti», così sui social Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, commenta il tour con il leader leghista.

