Regionali Campania 2020, Caldoro difende Salvini: «Ha fatto tanto per Napoli, non come De Luca»

Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali della Campania, Stefano Caldoro, difende la visita del leader della Lega, Matteo Salvini, domani a Napoli. E invita a «guardare i fatti».



Domani Salvini sarà in città per un comizio in piazza Matteotti. «Da ministro è venuto tante volte in Campania e si è occupato della situazione del quartiere Vasto mandando più poliziotti», sottolinea Caldoro che, intervenendo alla trasmissionecondotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato rivendica che il centrodestra «è un'offerta competitiva mentre dall'altra parte c'è un pezzo di potere clientelare che influenza le delibere».