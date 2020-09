Regionali Campania 2020, Caldoro rilancia la macroregione: «Più risorse per il Sud»

«Il Sud deve recuperare la sua identità di macroregione per giocare un ruolo fondamentale anche nell'uso dei nuovi fondi Europei che sono stati molto sostanziosi proprio perché l'Europa ha valutato il divario del Mezzogiorno». Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra in Campania Stefano Caldoro presentando la lista «Identità Meridionale, Macroregione Sud» che è nella coalizione a suo sostegno.

«Il modello Sud - ha spiegato Caldoro - a cui ci riferiamo è quello dei grandi pensatori del meridionalismo federalista che hanno pensato al sud al di là della matrice amministrativa dei Comuni e, certamente, delle attuali Regioni. Un modello che è stato da noi anticipato e che poi è entrato anche nel documento firmato dai leader del centrodestra Berlusconi, Meloni e Salvini in sui si prevede anche l'elezione diretta del premier. Nel piano di uno schema nazionale di rafforzamento del sistema italia c'è una sfida di autonomia che il Sud deve raccogliere».



Caldoro ha ricordato anche che «c'è un divario sociale al Sud come emerge dai dati sulla disoccupazione, sulla minore assistenza sanitaria e sulla formazione. Su questo bisogna lavorare e possiamo rivendicare maggiori risorse nella sfida mondiale post-pandemia che accelera questo processo: se guardiamo i parametri che hanno definito l'attenzione all'Italia dei fondi europei, queste grandi cifre sono state decise proprio evidenziando che l'Italia, come la Spagna, avesse bisogno di più risorse per coprire i divari. Quindi l'Europa ha tracciato una strada che dobbiamo seguire e chiederemo che queste risorse siano destinate maggiormente al Sud».