Regionali Campania 2020, de Magistris vede Fico a Roma: «Pronti per la coalizione civica»

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nei giorni scorsi a Roma ha avuto un incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Lo ha riferito lo stesso sindaco a margine di un'iniziativa a Palazzo San Giacomo. «Abbiamo parlato di tane cose - ha detto - tra cui l'amore reciproco che abbiamo per Napoli, di quello che si può fare insieme. Sicuramente - ha aggiunto - non correremo insieme per le suppletive di febbraio, ma credo che invece le elezioni regionali di maggio possano essere una grande opportunità per provare a costruire una coalizione civica regionale».

Nella Capitale, de Magistris, tra gli altri, ha incontrato anche il ministro per il Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che sarà lunedì a Napoli e in particolare a Bagnoli per l'inizio della bonifica con la rimozione dell'eternit.

