Regionali Campania 2020, Orlando apre la campagna elettorale di Daniele a Napoli

«Per un Pd aperto, popolare e di sinistra». Questo il titolo dell’evento-dibattito che si è tenuto ieri sera nei locali di Tiempo, al centro direzionale. L’Iniziativa di componente dell’area Zingaretti è stata l’occasione per lanciare la volata dialle prossime regionali. Il consigliere uscente dei democrat sta scaldando i motori per tentare la rielezione. Daniele ha incassato l’appoggio del segretario provinciale Marco Sarracino, dell’ex deputato Leonardo Impegno, nonché del vicesegretario nazionale. Al dibattito presente anche il consigliere regionale Giovanni Chianese. «L’iniziativa è lo specchio di questa nuova fase aperta a Napoli da un rinnovato gruppo dirigente, così come avvenuto per il nazionale con Zingaretti - spiega Daniele - Con la candidatura di Ruotolo al Senato abbiamo dato la dimostrazione di come si possa e si debba costruire una coalizione larga e civica. Il nostro obiettivo è vincere le regionali e poi rimettere in piedi pezzi disgregati della società civile e movimenti civici, che vogliamo si riuniscano intorno al Pd».Il vicesegretario nazionale del Pd, Orlando ha ribadito invece come adesso il focus vada acceso sulle suppletive: «Sono le prossime elezioni al seggio napoletano del Senato il primo obiettivo. Le Regionali restano le Regionali e, se da un lato siamo già al lavoro ventre a terra, dall’altro credo che altri ragionamenti vadano condivisi successivamente al voto del 23 febbraio. In tutti i casi quanto più ampio è il fronte, tanto più ci sono possibilità di vincere. Il progetto deve essere più leggibile e spendibile possibile. Bisogna dialogare con tutti anche con le Sardine». Dialogare con tutti vuol dire tenere anche conto del movimento demA che fa capo al primo cittadino di Napoli de Magistris. Alla luce della nuova alleanza elettorale per sostenere la candidatura di