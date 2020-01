Regionali Campania 2020, Carfagna punge Caldoro: «Candidatura senza condivisione in Forza Italia»

Ultimo aggiornamento: 14:30

«Sono sempre dell'idea che i patti vadano rispettati. È chiaro che Salvini esprime perplessità che anche una parte di Forza Italia aveva espresso nei mesi scorsi». Così la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia,, in merito alle candidature per le regionali di primavera in Campania e in Puglia.«È mancata la condivisione all'interno di Forza Italia - ha aggiunto - e questo non è mai un buon viatico per una campagna elettorale che vede il centrodestra in vantaggio ma nella quale non bisogna mai dare nulla per scontato». Carfagna ha espresso l'auspicio che «si possa trovare quanto prima un'intesa per partire con il contributo di tutti in una campagna elettorale che ha bisogno del contributo di tutti».Nessun dubbio, invece, sulla candidatura dialle elezioni suppletive per un posto in Senato: «Lavoreremo fino al 23 febbraio per fare in modo che Guangi possa rappresentare in Senato gli interessi della comunità napoletana. È una campagna elettorale che inizia dall'ascolto dei cittadini e delle periferie con un candidato che non ha bisogno di fare campagna elettorale perchè ha sempre dimostrato grande capacità di ascoltare i cittadini, di farsi interprete delle loro esigenze e delle loro istanze. Credo davvero - ha concluso - che ci sia una grande opportunità per questa città di eleggere un rappresentante dei cittadini in grado farsi carico dei loro bisogni».