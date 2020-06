Regionali Campania 2020, è corsa a tre nei cinquestelle per sfidare De Luca: Ciarambino strafavorita

Urne aperte per ventiquattr'ore e votare il candidato governatore grillino. Ma non ci sarà alcun brivido all'orizzonte: dei tre esponenti M5s in corsa si appresta ad avere l'investitura la capogruppo uscente Valeria Ciarambino. E, solo in Campania può accadere, in pratica per il voto di Santa Lucia in autunno si dovrebbe ripresentare la stessa sfida, anzi lo stesso triello, di un lustro fa. Ovvero i maggiori competitor saranno l'uscente Vincenzo De Luca contro l'ex governatore Stefano Caldoro per il centrodestra (e siamo alla terza sfida tra i due) e la grillina Ciarambino, appunto.

Per i grillini è, in pratica, l'ultimo tassello. A febbraio, infatti, gli iscritti con le regionarie avevano già votato e scelto gli aspiranti consiglieri (tutti confermati i 7 consiglieri uscenti). Mancava all'appello solo la casella del candidato presidente momentaneamente accantonata per l'ipotesi di una santa alleanza tra Pd e grillini sullo stesso modello dell'esecutivo nazionale. Un terzo nome che da un lato aveva fatto fare un passo indietro alla Ciarambino; dall'altro, nello scenario costruito, doveva far fare un arretramento al presidente uscente De Luca. Poi l'emergenza Covid ha cambiato velocemente lo scenario politico: rimettendo prepotentemente in campo, con tutto il Pd e il centrosinistra, l'attuale presidente della Regione e facendo accantonare l'ipotesi del ministro dell'Ambiente grillino Sergio Costa come terzo nome. E riecco la Ciarambino in campo a candidato presidente come 5 anni fa che avrà l'onere di difendere la cassaforte principale dei voti grillini. Sulla Campania, infatti, si regge gran parte del consenso dell'M5s e la sfida è quella di superare la percentuale del 17,5 per cento delle regionali di 5 anni fa. Impossibile invece raggiungere i numeri delle politiche 2018 quando l'M5s è arrivato alla sua punta massima diventando il primo partito in tutto il Mezzogiorno.



Nessuna fronda interna a intaccare il moloch grillino campano a trazione Di Maio ed ecco la capogruppo che porta in dote 5 anni di dura opposizione a De Luca. A dir la verità a febbraio, oltre la capogruppo, una decina di persone avevano barrato, oltre la casella di aspirante consigliere regionale, anche quella di ipotetico candidato presidente. Poi, ieri pomeriggio, si scopre come alla fine la rosa degli aspiranti si sia ridotta ad appena tre nomi. Tra chi ha rinunciato e chi invece aveva sbagliato a selezionare la disponibilità a candidarsi a presidente oltre che a consigliere regionale.

Favoritissima, dicevamo, è quindi Valeria Ciarambino, 47enne di Pomigliano D'Arco, la stessa cittadina del ministro Luigi Di Maio a cui è politicamente legatissima. Capogruppo uscente, già candidata presidente 5 anni fa, è attualmente facilitatore nazionale del Movimento per il settore sanità.

A sfidarla due under 40. Il primo è Marco Ferruzzi, 39 anni, di Napoli, laureato in Architettura alla Federico II, e impegnato nel campo del restauro e del recupero archeologico lavorando per gli scavi di Pompei ed Ercolano. Il secondo è invece Giovanni Rea, 34 anni, ingegnere navale di Somma Vesuviana che lavora per una società multinazionale per la consulenza nei settori aerospazio e difesa.

Potranno votare da oggi alle 12 (e sino a domani sempre alla stessa ora) gli iscritti (da almeno sei mesi) alla piattaforma Rousseau abilitati al voto e residenti in Campania. Solo loro, infatti, come da regole del movimento, sono chiamati a votare per scegliere il candidato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania. Partecipano alla votazione i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio 2020, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del M5s e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla presidenza. Appena tre.

