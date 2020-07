Regionali Campania 2020, Pasquino lancia Centro Democratico: «Faremo liste giovani»

In vista delle Regionali in Campania del prossimo 20 e 21 settembre il Centro Democratico è pronto ad affrontare la... Pubblicato da SIcomunicazione su Mercoledì 29 luglio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non abbiamo ricandidato uscenti o assessori, ma cercato giovani che potessero coinvolgere i loro coetanei. Io non sono candidato e mi sento la chioccia di una generazione che vuole impegnarsi». Così R, ex rettore dell'Università di Salerno, ha presentato oggi la lista dialle elezioni regionali in Campania a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca , al suo fianco nel lancio della campagna elettorale. Pasquino ha spiegato che «Non so se faremo dei capolista - ha detto - potremmo anche fare l'ordine alfabetico. Una volta il capolista rappresentava un lavoro di partito, oggi non c'è più questo e si rischia solo di mortificare gli altri. Saranno tutti capolista».Pasquino sulle polemiche in merito alle 17 liste a sostegno di De Luca, ha detto: «Ci sono persone che sono venute da noi, le abbiamo sensibilizzate alla politica e ora li vediamo ora che fanno un lista, mi sembra strano perché la politica si fa lavorando tutto l'anno e un partito di livello nazionale deve esprimere con immediatezza la lista. A volte c'è chi vuole mettersi in evidenza in un momento pensando all'evidenza stessa, non ai contenuti». Pasquino ricorda che «già in precovid - ha detto - abbiamo preparato con cura l'appuntamento con le regionali con 18 tavoli di programma e poi abbiamo proseguito nel covid telematicamente. Presto presenteremo il lavoro dei tavoli su diversi temi, dai trasporti, ai porti, dall'università alla ricerca».Tra i candidati anche, che ha sottolineato: «Porteremo - ha detto - nel movimento la nostra identità meridionalista. Tra le nostre priorità, c'è la rivalutazione delle case popolari. Faremo una battaglia anche per riaprire i termini del condono, fondamentale per lo sviluppo delle abitazioni e delle attività commerciali. E cercheremo di creare una nuova banca del Sud».