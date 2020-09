Regionali Campania 2020, Ciarambino: «Tangenziale senza ticket, subito 50mila assunzioni»

Ha un programma articolato per le sfide che attendono la Campania, ma Valeria Ciarambino punta molto sulla sponda del Governo nazionale. Per rivedere i criteri della spesa storica, investire di più sull'ambiente e statalizzare la Tangenziale. Il candidato presidente del Movimento Cinquestelle ha alzato molto i toni negli ultimi giorni concentrandosi però sui contenuti. Sul programma di De Luca per Napoli dice «sono minacce non promesse elettorali». Nelle sue proposte c'è grande attenzione a un tema esemplificativo di rimodulazione della spesa storica: gli asili nido. «Ho chiesto al presidente del Consiglio attenzione massima al Mezzogiorno e sono certa che sarà così. Poi mi impegnerò sui tavoli nazionali per rivedere i criteri con cui oggi si assegnano i fondi statali, che penalizzano la Campania. Comincerò con la revisione dei criteri della spesa storica per gli asili nido. Voglio realizzare asili nido per 75mila bambini della Campania: solo 11mila bambini circa sui 147mila totali hanno un posto negli asili nido pubblici. Il mio obiettivo è quello di innalzare la percentuale di offerta di servizi educativi alla prima infanzia dall'attuale 7,6% al 50% in cinque anni. E inoltre istituirò i bonus asili nido per le famiglie meno abbienti e darò incentivi per la realizzazione di asili nido aziendali».



«Puntiamo a una rivoluzione del lavoro partendo dalla pubblica amministrazione. Nei prossimi anni in Italia ci saranno 540mila persone da assumere nella Pa e io mi impegnerò perché 50mila di queste siano in Campania. Voglio puntare su un sistema di reclutamento che premi il merito e le competenze. Una rivoluzione che coinvolgerà anche la formazione direttamente nelle imprese».

Zero liste d'attesa, è la promessa: dipende solo dalla gestione regionale della sanità?

«Il governo ha finanziato da due anni il piano liste di attesa. De Luca ha incassato quelle risorse, ma non ha raggiunto gli obiettivi del piano. Oggi si aspetta un anno per una mammografia e un intervento di cataratta, con la conseguenza che i campani vanno a curarsi fuori regione. Io punto a recuperare i 323 milioni di emigrazione sanitaria che oggi regaliamo a Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana, e a investirli per tenere aperti laboratori 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno. L'azzeramento delle liste d'attesa sarà il primo obiettivo dei direttori generali, altrimenti a casa. Andrò in conferenza Stato-Regioni a battere i pugni sul tavolo per rivedere i criteri di riparto del fondo sanitario nazionale».

Dite no al pedaggio della Tangenziale, ma poi come si fa a manutenerla?

«La Tangenziale di Napoli è l'unica in cui si paga il pedaggio anche nei tratti urbani e dove si paga lo stesso importo sia che si percorra un km o 20 km, fruttando ben 70 milioni di incassi all'anno. Quando Aspi passerà sotto il controllo dello Stato, anche Tangenziale sarà sotto il controllo statale. Ho già pronto un dossier per il ministro dei Trasporti: tolto il pedaggio, saranno gli enti a dover programmare le risorse».

Mai più Terra dei Fuochi è il vostro slogan: quali progetti ha in mente con il ministro Costa?

«Intendiamo promuovere un grande piano di interventi che parta dalla creazione di una task force delle forze dell'ordine esclusivamente dedicata ai controlli nella Terra dei fuochi. Potenzieremo le sale anti-roghi regionali perché funzionino h 24 e non più solo fino alle 16».

Emergenza abitativa, come si contrasta?

«Punto a un piano di edilizia residenziale pubblica da realizzare attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale che ci consentirà di dare 20mila nuove case a 20mila famiglie della Campania. La Regione possiede 1200 fabbricati di cui solo 92 dati in affitto e il resto che versano nel degrado. Poi riqualificheremo 70mila alloggi di edilizia popolare».

Che pensa del programma di De Luca per Napoli?

«Dopo aver devastato i trasporti pubblici, aver affossato la sanità, non essersi mai occupato del recupero dei nostri splendidi parchi regionali e aver fatto fallire miseramente il Grande Progetto Centro storico, oggi si preoccupa del verde, dei trasporti, dei siti antichi del nostro capoluogo? È come sentire Caldoro che parla di lavoro dopo aver quasi raddoppiato in cinque anni il tasso di disoccupazione: non sono promesse, ma minacce elettorali».

