Regionali Campania 2020, De Luca sfida Caldoro: 15 liste contro sei

Ultime ore frenetiche tra i partiti per trovare la quadra sui nomi da inserire in lista: domani scade infatti il termine per presentare gli elenchi elettorali. Da un lato c'è la sfida tra le varie coalizioni che si combattono per cercare di arrivare a Palazzo Santa Lucia, dall'altro sono tante le guerre interne, fra gli stessi compagni di lista, nella corsa per trovare un seggio per il Consiglio regionale. Si va dalle quindici liste a sostegno del governatore uscente, Vincenzo De Luca, al simbolo unico del Movimento 5 Stelle, che pure inizialmente aveva in progetto di apparentarsi con almeno una lista civica per aumentare i consensi, ma l'idea è fallita sul nascere. Sono invece sei le liste per il centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, la lista Macroregione Sud (che fa riferimento al candidato governatore Caldoro) e l'Adc di Francesco Pionati.

Le liste sono praticamente quasi tutte complete, mancano pochi nomi. C'è un giallo però in Forza Italia con il consigliere uscente, Luciano Passariello. L'ex esponente di Fratelli d'Italia dovrebbe candidarsi con il partito di Berlusconi: dei 27 candidati per il collegio di Napoli, tutti hanno firmato l'accettazione della candidatura, tranne - appunto - Passariello. Ieri il consigliere era atteso nella sede del partito di Fi per la firma, ma non si è fatto vedere. Si aspetta oggi per ufficializzare la candidatura, ma tra i veleni che non mancano mai nel partito azzurro si teme che Passariello abbia deciso per il passo indietro ritenendo improbabile una sua rielezione. La decisione si conoscerà al fotofinish.

Non mancano grane neppure nel Movimento 5 Stelle dove si registra la delusione di un altro consigliere uscente, Gennaro Saiello, e della stessa candidata presidente, Valeria Ciarambino. Il motivo è il fallito blitz dei 5 Stelle per le comunali di San Giorgio a Cremano. A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le amministrative, Vito Crimi non ha certificato la lista di Pasquale Maiolino, sponsorizzata proprio da Ciarambino e Saiello. Disco verde, invece, per la lista capeggiata da Patrizia Nola (in quota Luigi Gallo). Ci contavano molto Ciarambino e Saiello per allargare la propria platea di voti nel Comune vesuviano. Ora soprattutto Saiello rischia di non essere rieletto.

Mentre è caos sulle liste i candidati governatori continuano però la loro campagna elettorale. Punta sull'orgoglio De Luca. «Di fronte alla sfida Coronavirus - ha detto il governatore - la Campania ha camminato a testa alta, è stata un modello di efficienza operativa apprezzata sul piano internazionale. Siamo pronti ad affrontare la sfida dell'efficienza nei confronti di tutte le Regioni del Nord, nessuna esclusa». Di tutt'altro avviso Stefano Caldoro, che ha incalzato i suoi due competitor. «M5S e Pd - ha detto il candidato del centrodestra - ormai sono la stessa cosa, uniti al Governo e complici in Campania. Sulla scuola consumano gli ultimi disastri: Ciarambino e De Luca sostengono il ministro Azzolina e le sue follie sulla pelle di studenti e famiglie. I nostri figli meritano scuole sicure, con piani di prevenzione e sicurezza per il Covid e la certezza di poter continuare il proprio percorso scolastico. Basta improvvisazione. Sono troppe le incertezze e le carenze. Non si possono chiedere sacrifici al corpo docente ed agli studenti con le loro famiglie, le Istituzioni devono fare di più e garantendo sicurezza. Più fondi europei, nuove risorse in bilancio per assicurare più mezzi ed organizzazione efficiente». Ciarambino, dal canto suo, insiste per avere un confronto con gli avversari, soprattutto sul tema delle liste pulite. Per gli elenchi, ormai, restano solo 24 ore e si saprà chi farà parte della corsa per entrare in Consiglio regionale. La sfida è solo all'inizio.

