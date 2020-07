Regionali Campania 2020, De Luca risponde a Caldoro: ​«Basta politica politicante»

«Oggi parte il secondo capitolo della rimozione delle ecoballe della Campania. Abbiamo accumulato 4,5 milioni di tonnellate di ecoballe e non c'è mai stato un piano per rimuoverle». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annunciando il via alla realizzazione dell'impianto di Caivano per la trasformazione delle ecoballe in combustibile solido, che sarà pronto tra nove mesi. «Un terzo delle ecoballe - spiega De Luca - viene rilavorato per la produzione di combustibile secondario solido con lavorazioni a freddo, rimane un terzo blocco di ecoballe che sarà sottoposto a una nuova tritovagliatura per recuperare altro materiale di riciclo, il resto va a discarica. Nel giro di due o tre anni avremo risolto un problema che è stato unico in europa, probabilmente al mondo. Non ricordo altre realtà internazionali nei quali si siano accumulati 4,5 milioni di tonnellate di ecoballe».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avevamo previsto da un mese l'arrivo degli amici di A2A perché partivano i lavori di Caivano. I cantieri si aprono in Campania sulla base dei programmi della Regione non della politica politicante», ha detto ancora il presidente della Regione Campania rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il lancio del piano fosse una risposta alle accuse di, candidato governatore per il centrodestra, lanciate ieri proprio sulle ecoballe. «Voi ricordate - ha detto De Luca - un piano definito dalla regione dal 2010 al 2015? Non è mai esistito. È esistito da quando abbiamo strappato al governo nazionale mezzo miliardo di euro per risolvere questo problema che è di proporzioni bibliche. Abbiamo già rimosso tra le 7 e le 800mila tonnellate di ecoballe. Oggi parte il secondo capitolo. Non abbiamo perso un minuto di tempo. Abbiamo fatto i conti con una crisi del mercato che è stata drammatica per lo stop della Cina e degli altri Paesi all'importazione dei rifiuti. Il programma è pienamente in corso con qualche ritardo, indubbiamente e possiamo dire che abbiamo avviato a soluzione un problema che sarebbe rimasto irrisolto nei secoli dei secoli senza l'intervento del governo regionale».