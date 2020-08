Regionali Campania 2020, Di Maio vota Ciarambino: «Lavora per migliorare la sanità»

«Valeria Ciarambino non si è mai risparmiata, non ha mai smesso di battersi per migliorare la Campania e difendere gli interessi dei campani. Per questo tra le sue priorità c'è un tema molto importante, che non può essere trattato con superficialità: la sanità». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della candidata M5S alla regione Campania.



«La sanità deve essere migliorata e ampliata, resa accessibile a chiunque. Non può esistere alcun tipo di disservizio legato alla sanità, perché con la salute dei cittadini non si scherza. Valeria ha le idee chiare, noi abbiamo le idee chiare. E con il massimo impegno dobbiamo lavorare per garantire a qualsiasi cittadino, di qualsiasi area territoriale, un sacrosanto diritto: la tutela della propria salute», aggiunge Di Maio, annunciando: «Questo fine settimana sarò in Campania, la mia terra, insieme a Valeria per sostenerla. Vi aspetto!».