Regionali Campania 2020, Di Palma al corso Novara: «Venti anni fa l'abbattimento della sopraelevata»

«Ricorrono venti anni esatti da quando, da assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, riuscii a portare a termine una delle opere di riqualificazione urbana più importanti per la città: l'abbattimento della sopraelevata di Corso Novara-Via Arenaccia». Spegne le candeline Dino Di Palma, ex presidente della provincia di Napoli oggi candidato al consiglio regionale della Campania con la lista Europa Verde Campania - Demos. E in un post su Facebook ricorda «una struttura che era diventata il simbolo del degrado, fra rifiuti e prostituzione. I residenti ai primi piani in quell'area avevano ormai dimenticato come fosse fatta la luce del sole, ma grazie all'impegno e al duro lavoro riuscimmo a restituire dignità a tutto il quartiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA