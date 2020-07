Regionali Campania 2020, ecco la lista ambientalista: Saltalamacchia e Fanelli candidati ​copresidenti

Sarà presentata martedì 28 luglio, davanti all'assessorato all'Ambiente della Regione Campania, la lista civica ecologista Terra in corsa alle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre. La lista avrà due candidati «copresidenti»: Luca Saltalamacchia, avvocato ambientalista, e Stefania Fanelli, consigliera comunale di Marano e storica attivista del movimento antidiscarica dell'area nord di Napoli.

«Abbiamo scelto la copresidenza, la candidatura di un uomo e di una donna insieme - spiegano gli attivisti - seguendo la lezione femminista e democratica del popolo curdo, un popolo per cui Luca ha lottato con le armi del diritto. Oggi le grandi mobilitazioni internazionali relative al disastro climatico incombente ridanno centralità a quello che noi diciamo da sempre, ossia che ripensare il modello di sviluppo che fa arricchire pochi e ammalare molti va ripensato dalle fondamenta, altrimenti le conseguenze saranno catastrofiche. La Campania non è un isola. E terra inquinata in un mondo malato».



Con questo progetto, spiegano ancora gli attivisti, «vogliamo sfruttare la campagna elettorale per riportare al centro della riflessione pubblica non un tema qualsiasi, ma quello su cui si giocherà il futuro del nostro territorio e delle generazioni a venire. Salute e ambiente oggi sono la posta in gioco più alta della sfida che abbiamo di fronte: noi ci siamo. Ripartiamo da settembre per non fermarci, come mai abbiamo fatto, con la convinzione che questa scommessa ci aiuterà ad intrecciare esperienze, intelligenze, passioni, desideri di cambiamento che non possono che rafforzarsi a vicenda in un orizzonte collettivo. Quello di chi pensa che la terra non sia un regalo scontato, ma la posta in gioco di un guerra contro chi la avvelena in nome del profitto».