Regionali Campania 2020, in campo il patron dell'Edenlandia: «Serve gente pratica»​

Gianluca Vorzillo, giovane imprenditore partenopeo, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni di settembre, nella lista civica Noi campani con De Luca. «La mia scelta di rappresentare i miei corregionali - dichiara Vorzillo, già patron di Edenlandia - ha un sapore diverso, quello della responsabilità. La Campania ha bisogno di gente pratica, di poche parole e che ci metta la faccia e le energie giuste per far si che il cambiamento sia ora e non poi. Non sono un politico di carriera, ma sono un uomo che la carriera se l’è costruita passo dopo passo e che arriva in politica con una conoscenza reale del territorio».

«Intraprendere per costruire qualcosa di solido e sano nella nostra regione non è facile - continua Vorzillo - Il buon lavoro fatto dal presidente De Luca in questi anni ha segnato un solco da percorrere sempre più incisivamente. La politica, alla fine, non dovrebbe essere cosa lontana dal concetto della diligenza del “buon padre di famiglia”, che tende le proprie forze per il bene della “collettività”. Il suo compito è quello di creare le basi solide per il rilancio del territorio facendo si che la campania, che già riveste un ruolo primario nel Sud Italia, diventi sempre di più una pedina decisiva nell’apparato produttivo nazionale».

