Regionali Campania 2020, Giannalavigna non farà campagna elettorale: «Devo fermarmi»

«Sono costretto a comunicare che non farò più questa campagna elettorale in modo attivo. Sebbene sofferta, la decisione nasce dalla consapevolezza che l’impegno politico va sì vissuto in modo pieno e completo, ma in alcune circostanze è giusto retrocedere se vi è il rischio di compromettere il benessere fisico. Niente di grave, ma ritengo che la serenità d’animo dei propri cari sia un bene da preservare e tutelare in ogni circostanza». Così il presidente IX Municipalità Lorenzo Giannalavigna annuncia il ritiro della candidatura al consiglio regionale, lui che era uno dei nomi forti della lista Fare Democratico-Popolari.

«Non farò comunque mancare il sostegno alla mia lista - assicura Giannalavigna - e continuerò in diverso modo nell’impegno assunto candidandomi, perché sono certo della qualità delle donne e degli uomini che la compongono. Ringrazio di vero cuore tutti quelli che mi sono stati vicini in questo primo scorcio di campagna elettorale e i tanti che mi hanno manifestato la volontà di sostenermi. La vostra vicinanza mi ha davvero colpito convincendomi ancora di più della necessità etica di continuare ad impegnarmi per la nostra comunità e di credere in un reale miglioramento delle condizioni del nostro Paese. Assicuro a tutti che dopo un breve ma necessario periodo di riposo il mio impegno continuerà con la stessa convinzione e determinazione di sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA