Regionali Campania 2020, la Lega preme sugli imprenditori: in corsa tutti i sindaci

Dopo i tentennamenti sulla scelta del candidato governatore il centrodestra accelera il passo in vista delle elezioni regionali. Tutti compatti attorno a Stefano Caldoro, soprattutto la Lega che negli ultimi giorni ha messo da parte le polemiche e con il coordinatore del Carroccio in Campania, Nicola Molteni, trasferitosi ormai a Napoli in pianta stabile sta cercando di formare liste di buon livello per far crescere i consensi attorno alla coalizione. Non passa giorno viene assicurato dai leghisti senza che Molteni si confronti con Caldoro per fissare le prossime tappe della campagna elettorale. Rapporti distesi dopo che nelle settimane precedenti alla candidatura dell'ex governatore c'erano stati non pochi dissapori. Intanto Caldoro torna all'attacco di De Luca e del centrosinistra: «Dieci miliardi di euro non spesi al Sud rappresentano un fallimento del centrosinistra, a livello nazionale e locale. Dobbiamo spenderli subito per abbassare le tasse alle piccole e medie imprese, immaginando anche misure di accelerazione della spesa per impegnare subito le risorse. Evitando di perdere altro tempo, come invece sta facendo il Governo di centrosinistra», aggiunge.

I tre principali partiti della coalizione sono ora impegnati per la compilazione delle liste nella road-map di avvicinamento alle urne. Se Fratelli d'Italia ha già le idee chiare e ha praticamente quasi chiuso le liste, i lavori sono ancora in corso per completare l'elenco di Forza Italia, Lega e della lista Caldoro. Lavoro matto e disperatissimo soprattutto in casa Lega dal momento che le prossime saranno le prime elezioni regionali in cui il partito di Salvini si presenta in Campania: c'è una base di partenza dalla quale attingere, ma il lavoro di Molteni negli ultimi giorni si sta concentrando sull'allargare la piattaforma dei nomi da mettere in campo. L'idea è creare un giusto mix tra politici e personaggi della società civile. Si cerca quindi di coinvolgere alcuni degli imprenditori che Salvini ha incontrato nelle sue frequenti visite in Campania. Il rebus è tutto sulla possibilità che alcuni dei grandi gruppi imprenditoriali partenopei abbiano effettivamente intenzione di gettarsi nella mischia in prima persona oppure se come da intese pregresse decideranno di sostenere il Carroccio senza scendere direttamente in campo. L'obiettivo di Molteni sarebbe di coinvolgere almeno qualcuno degli imprenditori che Salvini ha incontrato lo scorso 5 giugno quando ha visitato il Cis di Nola.



Tanti però i politici che negli ultimi anni la Lega è riuscita a inglobare in Campania. Si parte dai nuovi arrivati, ma pure dall'ex rettore di Salerno,. Ove ci fosse la necessità di avere altri big non viene escluso che la Lega possa chiedere di scendere in campo anche ai parlamentari. Ci sono poi tutti gli amministratori locali sui quali Molteni conta moltissimo. A far parte della pattuglia di Salvini dovrebbero esserci i sindaci di Positano e Sorrento,, con quest'ultimo che si starebbe convincendo dopo iniziali ritrosie. Ad Aversa non farà parte delle liste l'avvocato Gabriele Piatto, che ieri ha annunciato di sostenere De Luca. Tra gli otto nomi della lista di Caserta dovrebbe far parte l'ex consigliere provinciale. Già candidata alle scorse Europee, correrà stavolta per le Regionali, altre quota rosa dovrebbero essere la napoletanae, da Castellammare,. Nelle liste del Napoletano anche, legato all'ex parlamentare Dc, Alfredo Vito. Da Torre Annunziata arrivasul quale Molteni fa grande affidamento. Da Pollena Trocchia spazio al sindaco. Nel Cilento, altro bacino in cui la Lega è attivissima, certamente un posto ci sarà per. A Benevento rappresenterà sicuramente il Carroccio, forte delle oltre 10mila preferenze ottenute alle scorse elezioni europee. Tante le proposte anche nell'Avellinese, tra i quattro nomi in lista ci sarà di sicuro

Sul fronte Forza Italia schiarite sono arrivate da Armando Cesaro che ha promesso di impegnarsi per sostenere la candidata Maria Grazia Di Scala. Il coordinatore forzista, Mimmo De Siano, punta a coinvolgere il consigliere uscente di Fdi, Luciano Passariello, che non avrebbe trovato spazio nelle affollatissime liste di Giorgia Meloni.

