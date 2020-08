Regionali Campania 2020, tutte le liste e i candidati domenica in edicola col Mattino

Le prime liste sono state consegnate oggi, altre verranno consegnate domani. La partita per la presidenza della Regione Campania entra nel vivo: il Mattino seguirà in diretta tutta la campagna elettorale. A cominciare da domani, quando liste e candidati saranno pubblicati sul Mattino.it. E domenica, in edicola, ampio spazio alla tornata elettorale con la pubblicazioni di tutti i candidati al consiglio regionali, servizi e retroscena sulle elezioni più attese del 2020.

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA