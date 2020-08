Regionali Campania 2020, è Ciarambino la prima candidata ufficiale. Del Psi la prima lista presentata

È Valeria Ciarambino la prima candidata ufficiale alla presidenza della Regione Campania. La sua candidatura è stata consegnata all'ufficio elettorale istituito presso la Corte d'appello di Napoli pochi minuti dopo l'apertura, insieme alla lista del Movimento 5 Stelle a suo sostegno.

La prima lista di candidati al Consiglio regionale della Campania ad essere presentata è stata invece quella del Psi, che sosterrà la candidatura a presidente del governatore uscente Vincenzo De Luca. Tante le liste già presentate: oltre al Psi e al M5S, sono state consegnate le liste Per - Per le persone e la comunità, Democratici e progressisti, +Campania in Europa (tutte a sostegno di De Luca) e Potere al Popolo, che presenterà anche un candidato presidente, il 34enne Giuliano Granato.

Nella lista di +Campania in Europa, espressione di +Europa e dei Liberali italiani, spicca il nome della capolista Carolina Persico, avvocato penalista: in lista anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, Fulvio Frezza, e Massimo Coppin, coordinatore cittadino di +Europa; espressione dei Liberali è invece la candidatura di Anna Battaglia mentre le due forze politiche hanno trovato convergenza per la candidatura di Francesco Avolio.

Capolista dei Democratici Progressisti è invece Piera Violante Ruggi d'Aragona, in lista anche il consigliere comunale di Napoli, Mario Coppeto. Con Per - Per le Persone e la Comunità corrono invece Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale minorile di Nisida, Tony Nocchetti presidente dell'associazione Tutti a Scuola e Giuseppe Irace, funzionario della Regione Campania ed ex responsabile diocesano di Azione Cattolica Napoli.

