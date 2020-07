Regionali Campania 2020, Meloni vota Caldoro: «De Luca si vergogni profondamente»

«In queste elezioni regionali stiamo facendo una battaglia di libertà. Dall'altra parte ci sono padroni, padrini che comprano con il potere regionale, blandiscono, ricattano». Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla Regione Campania, a margine di un incontro elettorale a Napoli con il leader di Fdi Giorgia Meloni. «Stiamo vedendo - ha detto - cosa sta succedendo con le liste. Abbiamo bisogno di aria politica, proposte, idee ci batteremo con grande coraggio e chiediamo a Giorgia e a tutti i leader del centrodestra, di essere molto presenti sui temi del sud: il lavoro, tasse, sono oggi la nostra grande questione. Prima gli italiani, io chiaramente dico soprattutto i meridionali e i campani e questa è la strada che dobbiamo percorrere. C'è un forte filo che lega le proposte che Meloni ha fatto e la battaglia che dobbiamo fare qui in Campania».



La leader di Fdi non ha lesinato stoccate a De Luca, il competitor mai citato da Caldoro: «Sulle liste pulite in Campania mi pare che ci sia qualche problemuccio nel centrosinistra, dove stanno facendo le liste con la rete a strascico. Noi ci siamo dati delle regole, ognuno deve rispondere per sé. In Fratelli d'Italia abbiamo delle regole stringenti da statuto e passiamo al vaglio della commissione preposta situazioni particolari o curiose che si dovessero presentare». E ancora: «Penso che De Luca si debba vergognare profondamente, perché mentre nelle Regioni settentrionali c'erano operatori sanitari alle prese con morti, malati e contagiati, che salvavano la vita a un sacco di gente, lui stava su Facebook a spiegarci che sarebbe andato col lanciafiamme alle feste di compleanno, facendo finta di non vedere che c'erano gli immigrati clandestini e gli spacciatori che bivaccavano mentre gli italiani stavano chiusi dentro casa. È una carta di identità chiara dell'uomo».