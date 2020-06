Regionali Campania 2020, il Pd avvisa i trasformisti: «Non ci usino come taxi»

Inviato a Portici

Ad agitare i democrat sono i trasformisti dell'ultima ora. «Siamo un partito non un taxi», tuona il segretario provinciale Pd Marco Sarracino aprendo la direzione provinciale. E ne ha anche per i renziani che, parliamo di amministrative, vogliono l'accordo sull'uscente Buonajuto ad Ercolano ma tentennano sugli altri comuni. «O si decidono o siamo pronti a presentare 28 proposte autonome quanti sono i comuni al voto».

Prima della direzione, i segretari provinciali e il regionale fanno un breve incontro a palazzo Santa Lucia con Vincenzo De Luca. E anche qui, con l'ex sindaco, il tema rimane quello di alcuni nomi che dovrebbero candidarsi con le liste deluchiane. Non va giù al segretario napoletano Sarracino che chi è nel Pd o l'ha appena mollato si candidi in qualche civica della coalizione deluchiana. Il dirigente Pd chiede che il governatore si faccia garante e non li candidi in una delle liste. Ex forzisti sino alla settimana scorsa, come la consigliera regionale Flora Beneduce, l'ex consigliere comunale Diego Venanzoni e il figlio dell'ex sindaco di Sant'Antimo, Domenico Russo, che è ancora nel Pd. Si chiede a De Luca di vigilare sui nomi nelle liste. Il governatore assicura che è un tema su cui vigilerà, in particolare su Napoli. Ma il problema si attenuerà perché De Luca assicura che la coalizione subirà una drastica cura dimagrante: le liste, infatti, passano da 16 a 10. E quindi eccole: Pd, Articolo1, centro Democratico, De Luca presidente, Campania libera, Mastella, De Mita, Campania democratica, Socialisti e Moderati. E così il Pd non rischia l'emorragia di voti a causa degli alleati. «Stavolta la sfida è in discesa, inutile imbarcare queste persone», dice infatti più di un dirigente democrat nei capannelli che ornano la direzione di partito a Portici. Che, almeno, stavolta fila liscia e senza litigi nonostante non si riunisca da mesi causa Covid.



A Roma, in queste ore, i vertici nazionali Pd tirano un sospiro di sollievo quando si tocca il tema Regionali. Perché al momento rimane l'unica partita considerata sicura al cento per cento. Ma giù a Napoli si chiede uno sforzo in più al partito e alla coalizione in vista del voto di settembre. «Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro di De Luca che ha evitato tragedie di più ampia portata ed ha ascoltato le richieste venute dal Pd. Ma il Pd è stato in campo con proposte serie e concrete. Ora bisogna consolidare il lavoro in vista delle regionali per esser il primo partito in Campania e a Napoli. Dobbiamo recuperare quel mondo che ci ha voltato le spalle ma ora, piano piano, ci riconosce come forza» è l'incipit di Sarracino. Poi attacca: «Il nostro partito non è un taxi. Se si è iscritti al Pd ci si candida con il Pd ma se si lascia per mero calcolo non ci si candida in alte liste della coalizione. Basta furbizie». Poi sui trasformisti: «Non mi straccio le vesti se i centristi stanno con noi invece che con i sovranisti ma mi preoccupano i cambi di casacca dell'ultimo secondo, che potrebbero essere oggetto di ricatto politico come già avvenuto con Bassolino. Non attacco nessuno - aggiunge Sarracino - ma sosteniamo il segretario che deve fare una coalizione che non si regga su intessi particolari». Poi sulle amministrative. «Ci prepariamo già per la sfida di Napoli per scegliere un nome che sia - aggiunge - in netta discontinuità con questo decennio. Sui 28 comuni invece o si chiude tutti assieme con tutta la coalizione o se qualcuno tenta di fare il furbo, noi siamo pronti a presentare 28 proposte autonome».

Ma stavolta il Pd si presenta unito sui trasformisti. «Come Pd dobbiamo recuperare credibilità. C'è un tema che è una ferita aperta, la Città metropolitana, e i consiglieri regionali giocano una partita più semplice se la lista Pd sarà competitiva. A tutti - avverte la senatrice Valeria Valente - dobbiamo chiedere un alto richiamo all'etica della politica. Servono occhi aperti, serietà e rigore». Aggiunge il consigliere regionale Antonio Marciano: «Il Pd non è un taxi e neanche il luogo delle impunità: il partito a cui non paghi le quote e vieni ricandidato. Allora sosteniamo il partito altrimenti ci arrivano i sistemi di poteri che pure ci sono intorno a noi». E, infatti, viene approvato all'unanimità un ordine del giorno affinché i sindaci aumentino la quota al partito. «Siamo in profondo rosso», dice laconico Sarracino.

