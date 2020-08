Regionali Campania 2020, Salvini a Napoli: prima tappa ​nel carcere di Secondigliano

Clima disteso a Napoli per il tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini a sostegno di Stefano Caldoro. L'ex ministro dell'Interno è arrivato in Campania per tirare la volata al suo partito e ai suoi candidati, per la prima volta presenti in massa alle elezioni regionali. Prima tappa nel carcere di Secondigliano, dove Salvini sta omaggiando gli agenti della polizia penitenziaria, poi il Capitano andrà in giro per le altre città campane. L'incontro con Caldoro avverrà in provincia di Caserta. Una visita non solo simbolica presso il Policlinico. L'obiettivo - tanto per l'ex governatore quanto per Salvini - è denunciare il modo con cui il presidente De Luca ha gestito l'emergenza Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA