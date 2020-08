Regionali Campania 2020, Caldoro contro tutti: «Basta sceneggiate, serve serietà»

«Serve serietà per archiviare una stagione parolaia e pericolosa. Il mio slogan è con serietà. Bisogna superare gli stereotipi del Sud peggiore, della vecchia politica che compra e corrompe, che approfitta dei bisogni dei cittadini». Così Stefano Caldoro, candidato Presidente del centrodestra in Campania.



«Da una parte - dice - c'è chi fa sceneggiate, insulta i cittadini, vuole chiudere discoteche, ristoranti, bar, negozi, c'è chi vuole chiudere tutto per accentrare nelle proprie mani tutto il potere, mentre il suo governo Pd-M5S non controlla i flussi e aumentano i contagi». «E invece - rilancia - noi dobbiamo ripartire, con serietà e normalità. Serve serietà per liberare le energie migliori della Campania, per dare voce ai giovani che sono la più grande forza della nostra terra, per sostenere le eccellenze, il merito e al contempo chi è più in difficoltà. Non possono farlo personaggi che gestiscono solo il potere, che litigano tra di loro da decenni e che adesso stanno insieme solo per spartirsi le poltrone». «Nei prossimi giorni continuerò a girare per la Campania, incontrerò cittadini, amministratori e associazioni. Per ascoltare. A differenza di chi prende in giro i cittadini - conclude - per coprire il nulla di questi ultimi cinque anni, dalle ecoballe alla sanità, dai roghi tossici alle tasse record».