Regionali Campania 2020, Terra lancia incontro davanti al termovalorizzatore di Acerra

I candidati e gli attivisti della lista Terra, candidata alle elezioni regionali in Campania saranno domani alle 10 ad Acerra per ricordare la protesta dei cittadini di 16 anni fa contro il termovalorizzatore. «Il 29 agosto del 2004 - si legge in una nota del movimento - decine di migliaia di persone dal centro di Acerra arrivarono al Pantano, ai cancelli dell'inceneritore. Una battaglia durissima, grazie alla quale il piano per riempire la Campania di inceneritori non è andato avanti negli anni successivi, e, se la stessa logica dell'incenerimento ha dovuto parzialmente indietreggiare a favore della logica del riuso e del riciclaggio, ciò è dovuto anche alla determinazione di quelle mobilitazioni. Pensiamo che sia arrivato il momento di costruire la rinascita di Acerra, di valorizzare l'agricoltura, il commercio e il patrimonio culturale del nostro territorio». «Abbiamo quindi deciso di ritrovarci il 29 agosto al Pantano di Acerra, di fronte alla strada che porta all'inceneritore, per denunciare la devastazione ambientale di tutta la Campania e per ribadire che Acerra vuole tornare a respirare», concludono gli attivisti del movimento

