Regionali Campania 2020, torna l'ipotesi luglio e il centrodestra alza le barricate

L'opposizione di centrodestra affila le armi contro il governatore De Luca. Specie se quest'ultimo spinge sull'acceleratore per votare a fine luglio. «Troppo presto, un follia», tuona Fi. E un primo assaggio dello scontro ci sarà mercoledì, giorno in cui è fissato il consiglio regionale.

Due giorni fa De Luca ha rotto gli indugi ed ha spiegato come la data migliore per votare alla Regione è fine luglio e non l'autunno, periodo a cui sta pensando l'esecutivo nazionale. Ma il centrodestra non ci sta. «Ma il De Luca che chiede elezioni subito è lo stesso che sigilla interi comuni, che chiude i confini ai cittadini lombardi, che è pronto a imbracciare il lanciafiamme contro chiunque metta il naso fuori dalla porta di casa e che non permette a nessuno di portarci una margherita a tavola?», attacca il capogruppo regionale azzurro Armando Cesaro che aggiunge: «Certo che ci vuole un bel coraggio a chiedere agli elettori di recarsi ai seggi elettorali prima ancora di aver finito di allestire i Covid Center». «A luglio saremo nel pieno della delicatissima Fase 2: ma come si può pensare di affrontare una campagna elettorale che va fatta tra la gente con incontri e manifestazioni? La verità è che De Luca - aggiunge la collega di Fi Maria Grazia Di Scala - ha fretta perché sa bene che il voto a ottobre lo penalizzerebbe fortemente una volta smascherato sulle le sue bugie sia sulla gestione dell'emergenza sanitaria che sul sostegno economico».



Per mercoledì è fissato il consiglio regionale per discutere dell'emergenza Covid. E nell'assise l'opposizione vuole scatenare battaglia sul piano economico varato dalla Regione proprio per il Covid. «Tale piano - scrivono i consiglieri regionali di centrodestra - risulta inefficace, incompleto e non corretto. Gli interventi previsti dal predetto piano non risultano neanche conformi all'iter che regola il processo di programmazione e/o riprogrammazione comunitaria nonché agli standard comunitari in termini di controlli della spesa». In pratica per i consiglieri «il piano presentato, con eccessiva approssimazione dalla Regione destina bonus e mance, una tantum, per oltre 800 milioni senza tenere conto delle indicazioni degli organismi europei e del raccordo con le iniziative poste in essere dal governo. Sarebbe utile in un quadro di finanziamenti aggiuntivi - concludono - destinarne risorse per l'ammodernamento delle strutture sanitarie, per compensare e diminuire la pressione fiscale, per alleggerire il costo del lavoro». Altrimenti il rischio, dicono i consiglieri di centrodestra guidati dall'ex governatore, è che in un fase successiva di rendicontazione finale, potrebbero esserci problemi sulle risorse erogate. Anche se mercoledì sarà un po' complicato riuscire a entrare nel merito della discussione (con un solo ordine del giorno: «Stato di emergenza epidemiologica Covid-19 - Discussione») a causa dei tempi contingentati del consiglio convocato in videoconferenza. «Ci ritroviamo con una convocazione per mercoledì di sole due ore e con un ordine del giorno impegnativo. Delle due l'una: o - attacca l'azzurro, vicepresidente del Consiglio - i 51 consiglieri hanno acquisito uno strepitoso dono della sintesi in questo periodo di quarantena, tale da consentire loro di contribuire al dibattito in pochi secondi, oppure siamo dinanzi ad una seduta farsa. Mi sembra più ragionevole la seconda ipotesi».