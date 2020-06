Sono ore decisive per il sindaco che, entro la metà della prossima settimana, scioglierà le riserve sulla sua candidatura alle prossime regionali. Per la prima volta in nove anni è reale la possibilità che l'ex pm lasci Palazzo San Giacomo per tentare il salto a Palazzo Santa Lucia. È lo stesso Luigi De Magistris a confermarlo: «La tentazione di candidarmi è forte, fortissima, è una scelta che sto meditando, deciderò nelle prossime ore» ha ribadito due sere fa a Radio Kiss Kiss.

LO SCENARIO

Dopo il gelo del Movimento 5 Stelle, che punterà nuovamente su Valeria Ciarambino, e la fuga in avanti di Potere al Popolo, bisognerà attendere gli incontri della prossima settimana con Rifondazione comunista, e tutti quei pezzi disgregati della sinistra napoletana, movimenti compresi. Il segretario di demA, Carmine Piscopo, ha già in agenda un incontro con Rosario Marra, nuovo segretario provinciale di Rifondazione: «All'interno della galassia della sinistra napoletana spiega Marra ci sono diverse posizioni, noi di Rifondazione abbiamo deciso di dare appoggio esterno alla giunta: non abbiamo condiviso i continui rimpasti del sindaco». Oltre i giudizi di metodo, il segretario provinciale evidenzia: «Non possiamo sempre aspettare cosa decida il sindaco, per quanto lo rispettiamo. A febbraio abbiamo promosso un'iniziativa pubblica e stiamo costruendo un altro tipo di proposta con la quale presentarci alle regionali. Con noi ci sono i Cobas scuola, i Comunisti italiani, abbiamo un'interlocuzione con l'Altra Europa e il Partito del Sud. E aspettiamo risposte da alcuni movimenti. Ci incontreremo con demA ad inizio settimana e faremo delle valutazioni. Bisognerà capire se il primo cittadino voglia davvero candidarsi o se vuole proporre il solito tira e molla». Dema chiama e la sinistra risponde un po' controboglio, anche perché isognerà capire la fattibilità di poter stare insieme in una stessa lista senza i simboli dei vari partiti o in una coalizione più ampia. Lo stesso vale per Potere al Popolo, che ha annunciato di voler far parte dello schieramento anti-deluchiano con un progetto tutto suo, senza però escludere la possibilità di sedersi al tavolo con chi vorrà contrastare la coalizione del governatore uscente, della quale faranno parte anche Mastella, De Mita e Pomicino.

IL RETROSCENA

Dal quartier generale di demA trapela però la convinzione dell'ex pm, convinto di poter scendere in campo e competere contro tutti, Pd, M5S e centrodestra, sulla scorta dell'esperienza che lo ha portato a Palazzo San Giacomo nel 2011. Il sindaco sa benissimo che dopo le regionali, senza un suo coinvolgimento diretto, si creerebbe un'autostrada per una possibile sfiducia in Comune. A quel punto con le politiche nel 2023 l'ex pm resterebbe fuorigioco. Per la costruzione di un progetto in vista delle regionali si sta anche tentando di coinvolgere nuovamente il fratello del sindaco, Claudio, che al momento resta alla finestra, nonostante le sollecitazioni continue della base di demA, che vorrebbe per lui un ruolo centrale, come accadde per la doppia elezione a sindaco del fratello, nel 2011 e 2016.

L'ADDIO

Intanto i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, insieme ad altri sette consiglieri municipali, lasciano il partito dei Verdi dopo lo scontro con la segreteria nazionale e il rischio di espulsione, a causa della costituzione di una società per un'attività commerciale intrapresa dai due. Abbracciano il movimento Davvero, che fa capo all'ex deputato Michele Ragosta, e con la rete Ecologia&Diritti che fa riferimento all'ex assessore al comune di Roma Pinuccia Montanari, per costruire il nuovo partito degli Ecologisti italiani. Possibile che già la settimana prossima venga costituito un nuovo gruppo in Consiglio comunale a Napoli, al quale potrebbe aggiungersi la «Sfasteriata», Maria Caniglia.

