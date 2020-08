Regionali in Campania. De Mita fa pace con Renzi, patto elettorale per De Luca

LEGGI ANCHE

Se fosse un film potrebbe intitolarsi: «C'eravamo tanto odiati». Invece la realtà, anzi, la realpolitik, rende tutto possibile. Anche che, per anni «nemici» dalle mille accuse e dai mille veleni incrociati, possano mettere da parte gli antichi dissapori e far scoppiare la pace. Magari le ruggini sul piano personale resteranno comunque, ma in Campania e soprattutto in campagna elettorale - tutto è concesso. Stavolta Renzi e De Mita lavorano a braccetto in vista delle prossime elezioni regionali a una lista unica per unire le forze. Non solo, ma i candidati dell'ex segretario della Dc confluirebbero direttamente sotto il simbolo di Italia Viva, il partito di Renzi. L'accordo è ormai a un passo, i pontieri locali stanno solo limando gli ultimi dettagli e calibrando gli ultimi incastri per trovare la quadra. L'ufficializzazione dell'intesa dovrebbe giungere dopo Ferragosto e, già martedì, potrebbe essere annunciata nel corso di un convegno a Napoli, presso l'Hotel Mediterraneo, quella che molto assomiglia a una «mossa storica». Finiscono così, di colpo, in un remoto cassetto le battute e le stoccate al vetriolo tra De Mita e Renzi. Un rapporto tra i due ex presidenti del Consiglio, con il più anziano che doppia per età l'altro naufragato sulla scia del referendum del 2016 voluto da Renzi per riformare la Costituzione, avversato in ogni modo dal sindaco di Nusco.A sollecitare l'intesa è stato direttamente Vincenzo De Luca . Già da alcuni giorni il governatore ha chiesto alle liste civiche più affini sul piano politico di accorparsi ai partiti nazionali presenti in Parlamento per ridurre il numero di simboli che lo appoggiano. L'incubo di De Luca è nella miriade di liste che lo sostengono che, paradossalmente, potrebbero finire con l'indebolirlo. Ed è così che gli uomini di Renzi in Campania hanno avviato un sondaggio tra le varie anime del fronte deluchiano per provare ad inglobarne qualcuna. I tentativi sono andati a vuoto con tutti. «Alla proposta quasi tutti gli interlocutori spiegano fonti vicine a Italia Viva hanno risposto con arroganza asserendo che da soli sono in grado di superare il 10 per cento, solo gli uomini vicini a De Mita si sono realmente predisposti ad aprire un dialogo». E di incontri per suggellare l'intesa ce ne sono già stati ed altri ce ne saranno in una spola continua tra lo stato maggiore vicino a De Mita, a Nusco, altri negli uffici e negli hotel di Napoli dove risiedono gli strateghi di Matteo Renzi. Alle trattative non partecipa direttamente l'ex presidente della Dc, ma ha delegato suo nipote. Per Italia Viva sono stati incaricati del dossier i dirigenti e i deputati campani.Elettoralmente la strategia è ormai quasi definita. A Napoli e Caserta il partito di Renzi può contare su nomi di spessore per varare una lista di forte impatto, da ultimo anche grazie allo scouting effettuato nelle file di Forza Italia, ad esempio con l'ingresso in Italia Viva di uomini orbitanti nella galassia di, come Pietro Smarrazzo nel Casertano. Ben nutrite di «portavoti» sono invece le liste di De Mita nell'Avellinese e nel Beneventano dove invece più debole è la compagine renziana. In provincia di Avellino la sintesi produrrebbe insieme le candidature di peso del consigliere regionale uscente, riferimento di Iv sui territori, e di, già manager dell'Azienda Ospedaliera Moscati e da sempre vicinissimo al sindaco di Nusco. Le difficoltà emergono prevalentemente su Salerno, lì dove entrambi gli schieramenti hanno già quasi completato le rispettive liste costringendo ora i pontieri al lavoro ad effettuare un'opera di scrematura per depennare qualche nome. Italia Viva avrebbe chiesto ai demitiani di ritirare la candidatura dell'attuale assessore al Turismo, Corrado Matera, mentre dall'altra parte viene richiesto un passo indietro dell'attuale coordinatore provinciale di Iv a Salerno,. Contese che ambedue gli schieramenti ritengono possibile superare, anche se le trattative sono ancora in corso e serviranno ulteriori incontri per trovare un'intesa definitiva. Ad ogni modo entrambe le parti si sono date come deadline di chiudere i giochi entro questa settimana, quando ormai mancheranno solo pochi giorni alla scadenza per la presentazione ufficiale degli elenchi elettorali.In Campania, soprattutto quando c'è di mezzo, tutto è possibile. Già alla precedente tornata delle Regionali fece discutere, cinque anni fa, il fulmineo passaggio dei demitiani che transitarono, a ridosso delle elezioni, dal centrodestra al centrosinistra. Ora, c'è invece la possibilità che gli uomini vicini al sindaco di Nusco corrano sotto il simbolo del partito del «nemico» Renzi. L'«antipatia» personale di De Mita verso Renzi è notoria, celebre uno scontro in tv, nel 2016, ai tempi dell'ultimo referendum costituzionale. «Un Parlamento lanciò la bordata De Mita all'allora capo del Governo - che vota 700 volte vuol dire che chi lo dirige è un incapace». Renzi rispose che De Mita aveva lasciato il Pd perché Veltroni non volle candidarlo alle Politiche del 2008. L'ex sindaco di Firenze aggiunse pure: «Io invece non cambierò partito e non lo cambierò mai». Avvalorando così la massima di un altro big della Dc, Fiorentino Sullo: «In politica le parole valgono nel momento in cui si dicono». Gli strali tra i due sono stati continui nel tempo, al punto che quando il nipote di De Mita, Giuseppe, ex vicepresidente del Consiglio regionale, si candidò alle Politiche con il centrosinistra, l'ex premier Dc annunciò di votare la coalizione solo perché c'era il suo congiunto, ma che avrebbe continuato ad avversare Renzi. Accuse e invettive proseguite fino a pochi mesi fa quando l'ex leader della Balena Bianca accusò l'altro di aver favorito il Conte-bis «per fargli la guerriglia» e di essere «un politico senza pensiero». Ora però ci sono le elezioni. Se fosse un film forse, adesso, si intitolerebbe: «Tutti insieme appassionatamente». L'annuncio salvo colpi di scena è atteso già per martedì prossimo. Tra i due litiganti di sicuro a sorridere c'èche, attraverso questa operazione, può avere una lista ancor più forte in suo sostegno. Ai tempi d'oro del demitismo, l'influenza del leader di Nusco si riassumeva in una battuta: «È stato deciso di cambiare nome a Napoli: si chiamerà Avellino marittima». Stavolta però le acque si mischieranno con i colori dell'Arno.