Regionali in Campania, Mocerino con De Luca e il governatore difende l'ex forzista Beneduce

Fino a 20 giorni fa interloquiva con Stefano Caldoro per cercare un posto nella lista del suo presidente o nell'Udc di cui era coordinatore regionale, poi nella natìa Somma Vesuviana ha fatto asse con l'ex cosentiniana Paola Raia ed ha chiuso l'accordo con Vincenzo De Luca. Eppure quest'ultimo si è lasciato scappare: «Siamo sintonizzati da anni». Molto più di un semplice saluto di accoglienza del governatore a Carmine Mocerino durante la presentazione della candidatura del consigliere uscente nella lista De Luca presidente'.

IL BENVENUTO

Dall'opposizione al fronte opposto in poche settimane, come accaduto del resto a molti transfughi del centrodestra. «Se il presidente è d'accordo, mi candido con lui», la finta richiesta pubblica di Mocerino. «Certo che sono d'accordo, non gioco mica a perdere», la battuta del governatore. Un siparietto che testimonia sintonia istituzionale con un ex fedelissimo di Caldoro perché «la politica resta uno strumento, la sostanza sono i valori». Per Mocerino, molto disorientato negli ultimi tempi prima di trovare l'intesa ai massimi livelli, il passaggio nella civica del presidente viene dopo vari tentennamenti: la prima idea era buttarsi in Caldoro presidente con Gianpiero Zinzi ma il via libera ufficiale del centrodestra è arrivato tardi. Allora la via di sopravvivenza politica in coppia con Raia, che ha già uno staff compatto composto dal fratello Luigi e da un'altra ex consigliere regionale di Forza Italia Luciana Scalzi. Mocerino deluchiano «è un percorso naturale, una decisione che era nelle cose, perché abbiamo sempre avuto un rapporto di rispetto e cordialità, è tra i consiglieri regionali che non ha mai chiesto né voluto niente», il commento dell'ex sindaco di Salerno. Il curriculum politico di Mocerino, per De Luca, è «incompatibile con forze ed esponenti politici di ispirazione sovranista, antimeridionale e razzista», elementi che «motivano chi è di cultura cristiano-democratica a fare scelte di coerenza che prescindono da me». Dal canto suo, per giustificare il salto di campo, Mocerino ha rivendicato il lavoro svolto con la Commissione Anticamorra. «Abbiamo lavorato in piena sintonia in particolar modo sul riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, abbiamo compreso che al di là delle storie personali e politiche diverse, conta mettersi realmente a servizio della comunità che si rappresenta». L'ha buttata insomma sul lato umano. «Non contano i colori delle casacche ma le battaglie di civiltà e buon governo», le ultime parole di ammirazione. «Non c'è nessuna intesa istituzionale nel nome dell'Anticamorra, non è la stessa cosa essere nel centrodestra o nel centrosinistra», la replica piccata del gruppo Caldoro.

LISTE PULITE

Se per il presidente della Regione non esiste un caso Mocerino, non esiste neanche il caso di Flora Beneduce, che ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia al centrosinistra candidandosi con Campania Libera'. In merito alle vicende giudiziarie di lei, De Luca ha ricordato come «la Costituzione sancisce che si è innocenti fino a a sentenza definitiva: se superiamo la barbarie di questi anni è tutto di guadagnato ha aggiunto forte della sua storica posizione aggressiva nei confronti della magistratura -. Le sentenze le fanno i magistrati giudicanti e non gli opinionisti». Ha derubricato quindi la questione dei Cesaro, in cui è coinvolta anche la Beneduce, ad argomento mediatico e basta. «La politica valuta tutto, ma innanzitutto valuta la Costituzione: la politica che calpesta dignità persone non merita rispetto a prescindere così come non lo merita chi è stato calpestato da anni ha sottolineato -. Non è argomento di politica ha concluso - chi ha vinto un concorso in magistratura si occupa delle cose della giustizia, non la politica». Pieno garantismo, insomma, quello che invece nel centrodestra non è stato applicato ad Armando Cesaro costretto al passo indietro. La valutazione delle singole candidature sarà quindi, fino al 20 agosto data entro cui presentare le liste, esclusivamente di natura politica. Del resto, non si spiegherebbe la possibilità di una discesa in campo anche di due figli come quello di Pasquale Sommese in una civica deluchiana o quello di Michele Pisacane in Centro Democratico.

