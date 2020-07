Un nuovo simbolo, un'alleanza annunciata e la corsa alle regionali in Campania puntando sul rilancio dell'economia regionale. Parte così il progetto Italia Viva, che questa mattina ha presentato il nuovo simbolo della lista a sostegno del governatore uscente.

LEGGI ANCHE De Luca: «Fase 3: è il momento in cui si decide il futuro della democrazia»

«Ho appoggiato la ricandidatura del presidente De Luca prima dell'emergenza Covid, a maggior ragione ne sono convinto ora - ha dichiarato Giovanni Palladino coordinatore per le liste regionali in Campania, nel corso della presentazione del simbolo alla stampa - Darò il mio contributo per la formazione di una lista forte, ha continuato Palladino, che unisca idee e competenze per un programma a sostegno delle imprese e che acceleri lo sblocco delle opere pubbliche in Campania». Alla presentazione ha preso parte il vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale del partito Ettore Rosato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA