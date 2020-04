Regionali Campania 2020, domani la data in Consiglio dei ministri: pressing per luglio

Il pressing della Lega è enorme: andare al voto subito, già il 12 luglio. Praticamente uscire dalla quarantena e tuffarsi a capofitto nella campagna elettorale per il rinnovo di sei consigli regionali. Con il Pd e l'M5s che frenano e cercano di scavallare e portare tutto a ottobre: amministrative e regionali in un unico giorno. Domani sera è previsto il Consiglio dei ministri in cui saranno decise le date. Sì perché il governo può solo indicare le finestre e poi, in forza dell'autonomia regionale, i governatori decidono in maniera autonoma. E al governo resta solamente la moral suasion.

Sono due i governatori che vogliono andare subito al voto e si giocano la riconferma: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto, entrambi pasdaran, guarda un po', di chi vuole anticipare la fine del lockdown prima del 4 maggio. Con il primo, ancora, che cerca, in tutti i modi, di portare dalla propria parte anche il collega della Campania De Luca.

«Sulle elezioni insieme ai governatori Zaia, De Luca e ad altri, abbiamo già indicato al ministro degli Interni la data del 12 luglio nella considerazione che se riapriamo il Paese non possiamo vietare il voto», dice ieri Toti mettendo dalla sua De Luca. Ed è la seconda volta in appena una settimana. Un tirare per la giacchetta che, però, non garba al governatore della Campania. Tanto che l'altro giorno il suo vice Bonavitacola, in conferenza dei capigruppo, ha dovuto spiegare come «il presidente quando vuole dire una cosa, la dice lui e non la fa dire a Toti. E comunque lui ha una posizione ovvia: la data del voto la decide il governo e per lui va bene qualsiasi decisione».

Ma Toti e Zaia hanno interesse a portare dalla loro il collega campano e pressano. «In autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria economica e sociale non farebbe bene al Paese», spiega ieri il presidente della Liguria.



La partita comunque è complicata. Con la maggioranza di governo alle prese con la gestione dell'emergenza Coronavirus e il centrodestra a trazione leghista che pressa. Sapendo che anche con il decreto del governo le Regioni possono rivendicare la propria autonomia. E un alleato in questo braccio di ferro fa sempre comodo. Tanto che domani sera il testo in Cdm prevede una forbice di date molto ampia: dal 12 luglio al 25 ottobre e i governatori possono decidere da sé. Il decreto messo a punto, infatti, per prima cosa allunga i mandati dei sei governatori in scadenza: le legislature di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia dureranno 5 anni e tre mesi. Le elezioni dei nuovi consigli, secondo la bozza del decreto, devono quindi aver luogo tra «le otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i 60 giorni successivi al termine del mandato o nella domenica compresa nei successivi sei giorni». Calendario alla mano, il voto potrebbe tenersi dal 12 luglio al 25 ottobre. E la scelta di quando indire le elezioni ricade esclusivamente sui governatori. I comuni (e le amministrazioni sciolte entro il 27 luglio), invece, andranno al voto in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Il governo e il ministero degli Interni spingono, ovviamente, per un election day in cui accorpare amministrative e regionali. Per risparmiare sui costi in un periodo già negativo per la casse pubbliche e per non sottoporre gli elettori ad un doppio stress. Serve però che i governatori si allineino e decidano di fissare il voto nella finestra autunnale riservata alle amministrative. Leggi alla mano sono i governatori che hanno il potere per decidere ma non è mai accaduto che in una tornata elettorale una regione sia andata per conto suo scegliendosi la data più comoda. Il pallino è in mano a loro anche se è molto difficile, politicamente, decidere per proprio conto. Da qui il pressing sottile che stanno facendo Zaia e Toti nei confronti del collega della Campania: tirandolo per la giacchetta, forzando modi e tempi e facendo leva sul fatto che De Luca potrebbe essere interessato allo sprint. Naturale con la curva dei consensi verso l'alto per la gestione dell'emergenza Coronavirus, l'ex sindaco di Salerno avrebbe tutto l'interesse a mettersi subito in tasca altri 5 anni di legislatura.