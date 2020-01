© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata una bella giornata, un richiamo per tutti alla serietà, alla serenità del dibattito politico e soprattutto a parlare di merito, dei problemi, non della politica politicante perché questa ha stancato». Lo ha detto a Cava de' Tirreni il governatore della Campania,, parlando del successo elettorale in Emilia Romagna di. «Al di là delle bandiere politiche, credo sia stata una vittoria della civiltà, della serietà in politica», ha sottolineato De Luca ribadendo che «da troppi anni in Italia viviamo un clima di tensione continua, di aggressività continua persino nel linguaggio. Credo che l'Italia abbia bisogno di serenità e anche di ritrovare una serietà nella vita politica che abbiamo in larga misura perduto. Iniziare a ragionare sui problemi politici che riguardano le famiglie, meno chiacchiere sui partiti, le coalizioni e più attenzioni alle cose concrete che si fanno».Il governatore della Campania, inoltre, ha affermato di aver visto «con grande soddisfazione che nel programma di Bonaccini è stato inserito uno degli interventi che la Campania ha fatto da tre anni, ovvero il. Per dire che a volte non ci rendiamo conto neanche noi delle cose straordinarie che abbiamo fatto. In Campania da tre anni diamo l'abbonamento gratuito a 130mila studenti e pensare che questo sia uno degli obiettivi d'innovazione dell'Emilia è una cosa che dovrebbe inorgoglirci».