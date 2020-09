Regionali Campania 2020, Ciarambino: «M5S al mio fianco, io ho dato tutto»

«Il Movimento è stato al mio fianco. Il Parlamento ha lavorato senza sosta, nell'ultima settimana sono venuti tutti, sostenendo le ragioni della nostra battaglia in Campania. Se si poteva fare di più non lo so, io ho dato tutto». Lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle, alla presidenza della Regione Campania. «Ho accettato di caricarmi sulle spalle un compito oneroso e ho lavorato senza sosta - ha affermato - affrontando una sfida dall'esito già scritto». «Non mi sono mai fermata - ha concluso - l'ho combattuta immaginando di poterla vincere».



Ultimo aggiornamento: 22:43

