Regionali in Campania, allarme Gay Center: «Eletto consigliere omofobo»

«'Il matrimonio è fra marito e moglie (uomo e donna); altri tipi di 'assortimentì vanno definiti 'Unioni', 'Convivenze' se volete, ma NON matrimoni'. Queste affermazioni, con il non gridato, non sono di un leghista. Il post è di Fulvio Frezza neoeletto consigliere alla Regione Campania nella lista di +Europa».

Così Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center. «La presa di posizione è del 2015, non del secolo scorso - ricorda Marrazzo - Frezza è l'unico Consigliere eletto da +Europa nelle sette regioni in cui si è votato, ed è ancora convinto che ci sono famiglie di serie A e di serie B? Sarà un oppositore dei diritti delle famiglie delle persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans? Alcuni elettori Lgbt del partito della Bonino in Campania sono preoccupati e si sentono ingannati. Li capiamo».

«Ricordiamo che Il manifesto elettorale di +Europa era ' Napoli può battere Barcellona' e 'faremo della Campania una Danimarca!' Slogan che dopo la elezione di Frezza appaiono risibili. Suggeriamo a +Europa - conclude il portavoce di Gay Center - di prendere le distanze da quel signore eletto anche grazie ai voti di gay, lesbiche, bisex e trans, che ignari hanno votato la lista, che ora si sentono traditi».

