Regionali in Campania. Salvini torna a Napoli: «Per liberarla da De Luca e DeMa»

«Venerdì sarò a vincere una bella sfida: visto che come Lega noi guardiamo sempre avanti, alle ore 18 sarò in pazza Matteotti, una delle più belle di Napoli a dare speranza di cambiamento ai cittadini napoletani ostaggio dell'immondizia, della camorra, dei De Luca e dei De Magistris». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando dei suoi prossimi appuntamenti durante un comizio in piazza a Cologno Monzese.

