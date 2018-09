Dalla Regione 600 mila euro per la pulizia straordinaria dell'alveo Casamarciano

Venerdì 21 Settembre 2018, 19:17

La Regione Campania ha approvato e finanziato con due milioni di euro, un progetto pilota per la pulizia straordinaria dei Regi Lagni nei Comuni di Nola, Casamarciano, San Paolo Belsito, Tufino, Cicciano, Camposano, Saviano, Scisciano, San Vitaliano e Marigliano che, dopo aver sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione, grazie all’impegno incessante del Sindaco di Casamarciano Andrea Manzi, hanno anche affidato la progettazione dell’opera all’Agenzia locale di Sviluppo, che però, pare, si sia limitata solo ad un programma di fattibilità complessivo.Il 13 luglio scorso, poi, è stato emesso anche un decreto dirigenziale che ha chiarito definitivamente, termini e condizioni per accedere ai finanziamenti: bisognava presentare progetti esecutivi. A farlo è stato solo il Comune di Casamarciano che ha presentato alla direzione generale per la difesa del suolo un progetto esecutivo di 600.000 euro per la pulizia dell'alveo che insiste sul territorio comunale. Approvato e finanziato, il programma dei lavori, scatterà nei prossimi giorni. Nulla da fare per gli altri comuni che, invece, non hanno presentato progetti.