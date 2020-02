Regione Campania, al via la discussione sulla legge per il garante degli anziani

NAPOLI - È cominciata oggi la discussione sulla proposta di legge che prevede «l’Istituzione dell'ufficio del garante regionale del cittadino anziano». La proposta di legge era stata depositata lo scorso novembre, a firma del consigliere Pd Gianluca Daniele e Giovanni Chianese. Sono state anche calendarizzazate le audizioni, che avranno inizio la mattina del 27 febbraio e che daranno la possibilità di ascoltare le associazioni, i sindacati di categoria e gli organi responsabili della tutela degli anziani sul nostro territorio.



La proposta di un garante regionale per gli anziani rientra nell'ambito delle politiche sociali della Regione e in linea con l’esigenza di garantire una tutela giurisprudenziale alle diverse categorie di soggetti deboli: si è così deciso di affiancare alle già presenti figure dei garanti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale, quella del garante regionale del cittadino anziano. Lo scopo è quello di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani, rafforzare le misure nazionali e regionali, volte al sostegno e alla tutela del cittadino anziano, ma soprattutto di istituire una figura che vigili sull'applicazione della legislazione vigente, raccolga le segnalazioni provenienti dai cittadini anziani o dalle associazioni che li rappresentano, si faccia carico di iniziative volte ad assicurare che alle persone anziane siano erogate le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita.



«Si tratta di un passo importante verso l’approvazione di una legge di civiltà che tutela una delle categorie più deboli della nostra società - scrive su Facebook il consigliere Daniele - e va nella direzione del lavoro fatto in questi anni di attenzione al sociale e difesa delle categorie più deboli, provando a dotare la Regione Campania di una legge che, in altre regioni era presente e che, anche qui, può fare tanto per i nostri cittadini anziani». © RIPRODUZIONE RISERVATA